Возле Авдеевки боевые медики схватили оккупанта: он заблудился и спрашивал дорогу

Боевые медики на Авдеевском направлении задержали оккупанта из подразделения "Шторм Z", который после неудачного вражеского наступления на украинские позиции уцелел и пытался вернуться к своим.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Маргариты Потаповой.

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Оккупанты после неудачных попыток атак с поддержкой тяжелой техники перешли к точечным мясным штурмам с нескольких направлений одновременно. Наши бойцы сдерживают эти вражеские нашествия.

Боевые медики 59-й отдельной мотопехотной бригады спасают жизни воинов. Они первыми встречают раненого бойца с передовой, оказывают помощь по дороге к стабпункту и часто сами попадают под вражеский обстрел.

"Мы знаем, когда идет наступление, мы имеем предупреждение, чтобы быть всегда готовыми. Бывают такие массовые поступления, что вся машина раненых - в машине 6,8 человек", - говорит медик эвакуационного отделения медицинской роты Сергей.

Боевой медик Сергей

Еще один медик Леонид до войны работал фельдшером на скорой. Водитель Василий с позывным "Дед" за рулем, сколько себя помнит. Но только здесь на фронте освоил ночное вождение с помощью тепловизора. Из-за этих нагрузок понемногу теряет зрение.

Во время недавнего ночного выезда эта группа медиков наткнулась на оккупанта, который заблудился и захотел спросить дорогу. Тогда медики за несколько секунд разоружили россиянина и повалили на землю. Заблудившимся оказался мобилизованный с позывным "Малой" из Липецка.

Военнопленного медики 59 бригады передали контрразведчикам. Надеются, что оккупанта обменяют на украинских защитников, которых в российском плену месяцами держат в нечеловеческих условиях, нарушая все международные конвенции.

Оккупант, взятый в плен медиками

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Напомним, командир украинских штурмовиков высказался о принудительной мобилизации.

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