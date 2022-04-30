Возле Гостомеля на трассе Киев-Ковель открыли временный мост через реку Ирпень

Еще одна временная переправа заработала на Киевщине: вблизи Гостомеля на трассе Киев-Ковель открыли мост через реку Ирпень.

Раньше, чтобы добраться до Бучи или Гостомеля, приходилось пользоваться объездными путями и тратить немало времени. Самые смелые пользовались полуразрушенным путепроводом, который был взорван еще в начале российского вторжения, чтобы остановить наступление врага на Киев.

Более подробно о новой переправе на так называемой Варшавке — в материале ТСН.

На трассе постоянные пробки. Здесь и до войны из-за большого количества автомобилей в час пик можно было тянуться несколько часов. В настоящее время быстрому движению мешает разрушенный мост через реку Ирпень. Каждый, кто решается проехать аварийным мостом, рискует жизнью: не очень уцелевший прогон покосился, а дорожное полотно покрыто огромными провалами.

Отныне жители Гостомеля, Ирпеня и Бучи будут ехать в Киев гораздо быстрее. Временную переправу военные построили через десять дней: там металлические прогоны, брус и доски. Военные уверяют, что переправа может работать несколько лет. Новый мост выдерживает погрузку до 60 тонн, а значит по нему могут ехать грузовики и общественный транспорт. Также переправа была оборудована тротуаром для пешеходов.

Мест в Фастовском районе Киевщины решили капитально отремонтировать. Поврежденные части путепровода будут демонтированы, а вместо них будут ставить новые. Это будет дешевле временной переправы и надежнее во время эксплуатации.

"Пролеты демонтированы. Вместо них поставим восемь пригодных к использованию. Это капитальный ремонт. Дальше будет пять сантиметров асфальтобетона и полностью дорога будет восстановлена. Общество будет использовать не один год", — говорит заместитель командиру полка Государственной спецслужбы транспорта Сергей Мануйленко.

В окрестностях Киева почти готово еще одно временное сооружение. Из железа и бетона переправа через несколько дней будет пропускать автомобили в Фастов. Рядом разрушен мост, остановивший врага на подступах к важной железнодорожной станции. Река Ирпень и своевременно подорванные путепроводы спасли столицу от оцепления.

В Киевской области заработала еще одна временная переправа

С начала полномасштабной войны в Киевской области разрушили 37 мостов. Треть из них взорвали русские оккупанты, убегая домой. Сейчас 11 временных переправ уже работают, остальные строят.

"Мы заканчиваем в этом месяце. Сделали две обходные дороги. На семи – ведутся обследование и разминирование. До конца мая, планируем, что по всем переправам можно будет перемещаться", – говорит глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Восстанавливать разрушенные мосты пока не спешат. Все зависит от оперативной ситуации на фронте. В случае повторного нападения на Киев украинская армия уже знает, какие переправы будут подрывать, защищать от врага. Однако военные убеждены: до второй попытки захвата Киева дело не дойдет.