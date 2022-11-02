Возле Киева обнаружили сибирскую язву: чем опасно это заболевание и может ли вызвать эпидемию

В Киевской области уже появилось место захоронения, где следующие 200 лет лучше не копать.

Опасные инфекции дают о себе знать во время войны. О некоторых мы уже забыли: как сибирская язва. Эту опасную болезнь обнаружили на одном из фермерских хозяйств на Киевщине, где держали коз. Это бактериальное заболевание опасно тем, что быстро передается от животных к людям и может вызвать эпидемию.

Откуда взялась эта пошесть и может ли война разбудить и другие давно забытые болезни, говорится в ТСН.

10 октября 2022 года бактериолог Екатерина Ушатюк привычно работала за рабочим микроскопом и исследовала, от чего погибла коза на Киевщине. Результат испугал даже ее.

Бактерии сибирской язвы – болезни, которую уже давно называют побежденной и контролируемой – живые-живенькие двигалась на стеклышке. Болезнь опасна тем, что передается от животного человеку.

Именно так в 2018-м в Одесской области сибирской язвой заболели сразу 5 человек.

Кожная форма сибирской язвы самая легкая и распространенная – летальность до 50%. Трудная – это когда человек проглатывает бактерию с зараженным молоком или мясом. В таком случае умирают 9 из 10.

При легочной форме летальность составляет около 100 процентов.

Но такой способ заражения в современной истории медицины известен только один – в 1979 году в городе Свердловске (ныне Екатеренбург, Россия). Из лаборатории, где производили биологическое оружие, из-за погрешности лаборантов вирус вырвался наружу в воздух и убил до полутысячи человек.

"Там был боевой штамп. Специальный штамп сибирской язвы, который в лаборатории выращивали, который обладал определенными свойствами, который использовался как биологическое оружие", — отмечает врач-инфекционност Юрий Жигарев.

В Киевской области обнаружили обычный естественный случай. Но чтобы локализовать болезнь в карантинную зону еще ввели 3 села рядом с фермерским хозяйством, где обнаружили бактерию. Мы решили поинтересоваться, что знают местные о заражении.

У пани Натальи в Киевской области собственное семейное мини-хозяйство коров. О том, что здесь где-то рядом проснулась опасная болезнь – женщина узнала от журналистов. Теперь поняла, почему из района распорядились дополнительно прививать скот. Прививала, говорит, за свой счет.

Староста даже не возражает: людям всей информации не давал, чтобы не пугать.

Врачи подчеркивают: именно вовремя обнаруженное заболевание лечится легко. Так что лучше предупреждать.

"Если вовремя назначить антибиотик, то можно вылечить достаточно легко. Здесь проблема в другом – диагностироваться", – отмечает Жигарев.

Почему здесь проснулась болезнь – даже специалисты сейчас сказать не готовы.

"В 1938 году и 1973 году там были эпизодические, то есть единичные случаи заболевания, но точное место тогда к сожалению никто не определял", – говорит и. о. начальника управления Госпотребслужбы в Киевской области Руслан Гаевой.

Сибирская язва тем и коварна, что способна жить в земле до 200 лет. И в огне она не горит и в воде не тонет.

Захоронение животного, подозреваемого в сибирской язве, запрещено. Животное подлежит сожжению, а место, где оно сжигалось, подлежит обработке: перекапывается почва на 20 см, пересыпается хлорной известью и фиксируется как не благополучный пункт.

В Украине таких захоронений с сибирской язвой насчитывается более 3500. Не все они даже правильно обозначены и любое движение может выбросить бактерию на поверхность.

"Это будет снаряд, бомба, мина или просто какие-то земляные работы: споры могут выйти на поверхность и вызвать заболевание", — объясняет врач-инфекционист.

С 26 октября в селах Киевской области уже сняли карантин. Здесь никто больше не заболел, но на местной карте уже появилось место захоронения, где следующие 200 лет лучше не копать.

Напомним, в 2021 году в Тернополе у умершего пони из городского зооуголка обнаружили сибирскую язву.

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