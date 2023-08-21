Возле Киева вспыхнул пожар: в небо поднимается черный дым

Под Киевом вспыхнул масштабный пожар. Пользователи социальных сетей пишут о поднимающемся в небо черном дыме со стороны Василькова.

В ГСЧС Киевской области сообщили сайту ТСН.ua, что загорелось в поселке Гатное в Фастовском районе.

Пожар под Киевом/Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"

"В Гатном занялся частный дом. Загорелся мусор. Площадь пожара 18 квадратных метров. Спасатели уже ликвидируют возгорание", – сообщили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киевской области.

Пожар под Киевом/Фото телеграмм-канала "Реальный Киев"

Там добавляют, что информации о пострадавших нет. Также пока неизвестно о причине возгорания.

Напомним, днем 19 августа вблизи Киева в районе Кольцевой дороги раздалась серия взрывов, однако воздушная тревога не объявлялась. В результате взрыва в помещении МВД в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района Киевской области и пожара в складском помещении погибли 4 работника экспертной службы Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

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