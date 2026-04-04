- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2854
- Время на прочтение
- 1 мин
Возле одного из домов в Киеве обнаружили тело мужчины: что произошло
В полиции рассказали детали трагедии.
В Киеве обнаружили труп мужчины на территории жилого комплекса в Подольском районе столицы. Место с телом опоясано предупредительной лентой.
В Сети пишут, что погибший выпал из окна многоэтажки. На опубликованных кадрах видно, как рядом с телом в пакете проходят люди, а также ездят на самокате.
В полиции Киева ТСН.ua подтвердили, что трагедия произошла в доме по улице Александра Олеся, 4-а. Человек погиб после падения с высоты.
«74-летний мужчина выпал с высоты седьмого этажа. Предварительно самоубийство. На месте происшествия работают стражи порядка и устанавливают все обстоятельства трагедии», — рассказали нам в полиции Подольского района.
Там добавляют, что причина падения с высоты пока не известна, но есть информация, что у мужчины были проблемы со здоровьем и употреблял алкоголь.
Напомним, в Соломенском районе Киева 3 марта 10-летний мальчик погиб после падения с 19 этажа многоэтажки.