Возле подземного перехода в Киеве нашли труп женщины: что произошло

В столичной полиции рассказали подробности трагедии.
В Киеве на Березняках прохожие обнаружили труп женщины.
В социальных сетях пишут, что якобы на теле человека есть следы насильственной смерти.
В столичной полиции данную информацию не подтверждают.
"На Березняках произошел несчастный случай – женщина с мужчиной выпивали на парапете подземного перехода. В один момент потерпевшая упала вниз и, от полученных травм, скончалась на месте", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Женщина упала на бетон с высоты нескольких метров, поэтому шансов выжить у нее не было.
Напомним, под Киевом взорвался бензовоз. В результате взрыва погиб водитель.
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