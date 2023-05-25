Возле подземного перехода в Киеве нашли труп женщины: что произошло

В Киеве на Березняках прохожие обнаружили труп женщины.

В социальных сетях пишут, что якобы на теле человека есть следы насильственной смерти.

В столичной полиции данную информацию не подтверждают.

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"На Березняках произошел несчастный случай – женщина с мужчиной выпивали на парапете подземного перехода. В один момент потерпевшая упала вниз и, от полученных травм, скончалась на месте", — сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Женщина упала на бетон с высоты нескольких метров, поэтому шансов выжить у нее не было.

Место трагедии / Фото: Киев оперативный в Telegram

Напомним, под Киевом взорвался бензовоз. В результате взрыва погиб водитель.

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