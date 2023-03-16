Возле Родины-Матери в Киеве началось строительство: что возводят

В КГГА уверяют, что высотка у моста Патона не планируется.

В Киеве началось еще одно скандальное строительство на бульваре имени Николая Михновского, 33-е (старое название - Дружбы народов). На месте бывшего индийского ресторана на съезде у моста Патона заметили работающий забор и кран. В социальных сетях киевляне уже активно обсуждают новое строительство.

"А кто знает, что за строительство началось на месте бывшего индийского ресторана на съезде у моста Патона? Набили высоченных свай вплотную к горе, где расположен монумент Родина-Мать. Паспорт строительства отсутствует. Закроют всю гору", — написала на своей странице в социальной сети бывший народный депутат Украины Наталия Новак.

В КГГА нам рассказали, что происходит на этом участке. Чиновники уверяют, что никакой новой высотки рядом с памятником Родине-Матери не планируется.

"Заказчиком работ является ООО "Зеленая роща", а выполняет работы ООО "Шляхспецрембуд". Им была выдана карточка на нарушение благоустройства в связи с установлением временного ограждения. Там запланирована реконструкция нежилого помещения — бывшего общепита. У заявителя есть право собственности, и два земельных участка, которые находятся в аренде до 2025 и 2031 годов. Город выдал на эту реконструкцию градостроительные условия и ограничения, а также разрешение на начало строительства и реконструкции", — рассказал сайту ТСН.ua Тимур Ткаченко, директор Департамента городского благоустройства КГГА .

Он уверяет, что такие работы – это реконструкция общепита.

"Я понимаю, что это строительство из-за его локации может стать резонансным. Но подчеркиваю, что никакой высотки там не планируется. Город выдал все разрешительные документы на начало работ. Поэтому Департамент городского благоустройства точно не может видеть в этом какие-то проблемные вопросы. Процесс проведения работ на площадке должны контролировать соответствующие структуры согласно действующему законодательству. А также устанавливать, соответствуют ли строительным нормам работы, выполняемые на этой локации", — добавляет Тимур Ткаченко.

Напомним, в Киеве разразился скандал из-за строительства в парке Пушкина.

Куда жаловаться, если сосед нарушает строительные нормы

Читайте также: