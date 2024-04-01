Возле ТРЦ Киева стало больше полиции: чего "ждут" и кого будут останавливать в метро

В Киеве планируется ужесточить меры безопасности в связи с массированными ракетными атаками со стороны России и предупреждения других действий врага, направленных на дистабилизацию ситуации в столице.

Совет обороны Киева поручил изучить вопросы ограничения проведения мероприятий в Киеве, которые предусматривают участие значительного количества людей, и пересмотреть ранее принятые решения о согласовании проведения мероприятий в городе.

Сайт ТСН.ua выяснял, что изменится в городе после выполнения этого поручения и к чему готовиться киевлянам.

Ярмарки пока не отменяют

Пока не известно, изменят ли чиновники правила проведения массовых мероприятий в столице. Этот вопрос должны тщательно изучить ответственные лица, правоохранители и председатели 10 столичных РГА. В какой срок это будет сделано – неизвестно.

Но судя по тому, что городские власти уже анонсируют проведение в городе сельскохозяйственных ярмарок вплоть до 7 апреля, в ближайшее время кардинальных изменений не стоит ожидать.

Кстати, при проведении таких продуктовых базаров в разных районах столицы собираются сотни продавцов и покупателей. В случае объявления сигнала "воздушная тревога" гражданам рекомендуют идти в укрытие, но торговые палатки продолжают работать даже после сигналов тревоги.

Город анонсировал проведение ярмарок до 7 апреля

Скопление людей – решают, как быть

Также Совет обороны Киева поручил пересмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Пока это не значит, что детям запретят играть на детских площадках, бабушкам сидеть в очередях к врачам, а молодым людям гулять в парках. Также пока речь не идет об изменении времени действия комендантского часа.

Как заверили ТСН.ua в Киевской городской военной администрации, Совет обороны Киева лишь поручил пересмотреть эти документы, если же будут приняты соответствующие изменения, то об этом обязательно проинформируют общественность.

Будут ли изменения в работе метрополитена?

Кроме того, Совет обороны Киева поручил коммунальному предприятию "Киевский метрополитен" усилить меры контроля на входах/выходах со станций, в том числе с применением ручных металлодетекторов, обеспечить проверку систем видеонаблюдения, пожаротушения, наличия средств оказания первой медицинской помощи.

"Относительно вопроса о видеонаблюдении, работе системы пожаротушения и наличии аптечек, то все это у нас функционирует и используется во время работы. После принятия решения Совета обороны Киева, все перечисленное еще раз контрольно будет проверено. А вопрос использования металлодетекторов — это юрисдикция полиции, они лучше знают, как и при каких обстоятельствах будут ими пользоваться", — объяснили сайту ТСН.ua в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

В метрополитене говорят, что выполняют все меры безопасности / Фото: УНИАН

Возле ТРЦ и метро уже стало больше полиции

Также Совет обороны Киева обратил внимание на усиление мер безопасности в местах скопления людей. В центре внимания – общественный транспорт и ТРЦ.

В полиции Киева сайту ТСН.ua рассказали, что с первого дня войны работают в усиленном варианте несения службы, но добавляют, что с 23 марта действительно были усилены наряды полиции, которые патрулируют город.

"С конца марта усилены наряды полиции возле мест с большим скоплением людей в Киеве. Это театры, кинотеатры, станции метрополитена, железнодорожные вокзалы, ТЦ и ТРЦ. Было увеличено количество нарядов, то есть количество вооруженных полицейских в целом по городу. Также в центре внимания торгово- развлекательные центры. Полицейские дежурят вблизи этих объектов или на маршрутах, ведущих к местам, где массово отдыхают или проводят досуг люди", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Проверять подозрительных лиц ручным металлодетектором будут выборочно / Фото: Национальная полиция Киева

Как применяют металлоискатели в метро

Что касается использования металлоискателей на входах и выходах со станций метрополитена, то в полиции Киева добавляют, что практически на всех станциях метрополитена Киева есть такие устройства, они использовались раньше и во время войны тоже. Конечно, всех подряд пассажиров для проверки правоохранители не будут останавливать.

"Полицейские, дежурящие на станциях метрополитена избирательно используют ручные металлодетекторы. Например, если замечают подозрительное лицо, то останавливают его для проверки. С помощью металлоискателей выясняют, есть ли в вещах человека запрещенные предметы или оружие", — рассказывают в полиции Киева.

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