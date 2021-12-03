Возле Винницы перевернулась цистерна с аммиаком: что объясняет водитель и удалось ли избежать угрозы отравления

Возле Винницы перевернулась цистерна с аммиаком: что объясняет водитель и удалось ли избежать угрозы отравления

Грузовик с перекачанным аммиаком уже уехал, а цистерну подняли краном.

На трассе недалеко от Винницы перевернулась цистерна с аммиаком. Водитель многотонного грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. На место съехались полиция и спасатели. Они боялись разгерметизации цистерны с ядовитым веществом, говорится в сюжете ТСН.19:30.

«В фуре опасное химическое вещество – 4 класс опасности. Она представляет угрозу всем живым организмам, особенно при вдыхании», сообщил Олег Семенов, специалист радиационной защиты.

Во время ДТП возникла угроза утечки, поэтому на место сразу прибыла специальная лаборатория. Чрезвычайники в защитных костюмах начали откачивать сжиженный газ — с помощью струй воды облако осадили. Место огородили, ведь кроме того, что он токсичный, аммиак еще и взрывоопасен. Через несколько десятков метров — заправка, поэтому водителям настойчиво советовали проезжать без остановки.

Возле Винницы опрокинулась цистерна с аммиаком - угрозы отравления удалось избежать

В полиции говорят, что водитель тягача ехал в Хмельницкий, но не справился с управлением. Во время удара мужчину заблокировало в кабине, с черепно-мозговой травмой его госпитализировали. «Он утверждает, что не уснул. Других участников движения не было, просто, как утверждает, был рассеян», — отметил патрульный Александр Герасимчук.

Угрозы отравления удалось избежать, грузовик с перекачанным аммиаком уже уехал, а цистерну подняли краном.

Вероятно, владельцам опасного груза придется компенсировать расходы по ликвидационным работам, а водитель цистерны заплатит штраф. В настоящее время мужчина находится в больнице.

Напомним:

В начале недели в Немирове из железнодорожной цистерны тоже произошла утечка аммиака. Никто тогда не пострадал, но последствия ликвидировали почти сутки. Над цистерной создавали водяной защитный купол, чтобы яд не попал в воздух.

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