Возле Житомира заживо сгорел мужчина, который сам же и поджег сорняки и сухостой

Возле Житомира заживо сгорел мужчина, который сам же и поджег сорняки и сухостой

Родственники советовали пенсионеру не сжигать ботву, но он не послушался.

В Житомирской области погиб 80-летний мужчина во время пожара, который сам же и устроил. Он решил сжечь ботву со своего огорода. Но ветер быстро раздул пламя и понес на него и соседские дворы. Пока односельчане пытались огонь потушить и звали спасателей, пенсионер исчез из поля зрения.

Об этом 23 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В ветреную погоду 80-летний мужчина поджег сухостой за своим огородом. А уже через считанные минуты огонь распространился и стал подбираться к самим домам.

Ирина Каширина живет по соседству. Говорит видела, как сосед разжигал костер, пыталась его остановить, но он не послушал.

"Я говорю: "Дед, что ты наделал? Давай иди отсюда, сейчас будет гореть. Это же здесь все сухое и к дому подойдет". Как дунуло сюда и как сюда подошло где-то под два метра", — вспоминает женщина.

Она говорит, ветер гнал пламя в сторону домов. Когда огонь достиг двухметровой высоты и подобрался к забору, бросилась звонить спасателям. После приезда пожарные сразу начали тушить огонь и звать мужчину. Но тот не отзывался. Вскоре его нашли на пепелище, уже без признаков жизни.

Новости Украины: костер на огороде - 80-летний пенсионер умер во время пожара, который сам же вызвал

"Он находился на этом месте. Уже было все сгоревшее на площади 10-15 метров вокруг него. Одежда на нем также уже догорала", — говорит заместитель начальника государственной пожарной спасательной части №26 поселка Романов Евгений Левик.

Дочь погибшего говорит, отец ходил с палочкой. Предполагает, когда огонь разгорелся, начал нервничать и упал, а встать уже не смог.

"Инсульты, онкология — выжил от всего. И чтобы такой смертью умереть... Это нельзя выдержать просто", — говорит дочь Татьяна Дорощук.

Не позволяла отцу разжигать костер, утверждает Татьяна. Но когда все ушли на работу, вероятно, он решил сжечь ботву и сорняки, которые остались на поле после сбора урожая.

Спасатели говорят, ветер может очень быстро менять направление. А осенью по сухой траве и листве огонь распространяется так быстро, будто летит. На этот раз огонь от домов удалось отбить.

"10 метров нет. Тем более вот кусты, все деревья сухие и ветер был в эту сторону. Две-три минуты и горел бы прилесок", — говорит Евгений Левик.

Только в этом году на Житомирщине при сжигании сухостоя погибли три человека.

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