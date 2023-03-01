Возмещение не деньгами: что должен сделать каждый собственник разрушенного жилья, чтобы получить компенсацию

Процесс возмещения за разрушенное жилье начнется в мае. Парламент привел в порядок механизм возмещения за разрушенное жилье на деоккупированных территориях. Однако, чтобы оно заработало, правительство должно принять ряд решений, говорится в ТСН.

Война забрала остатки здоровья Надежды, она с дочерью и мужем 14 дней скрывались в своем погребе от оккупантов в Буче. В погребе отморозила ногу, началась гангрена. Чтобы спасти маму, дочь с отцом вывозили ее из Бучи под обстрелами. Но когда уже имели доступ к врачам, стало ясно, что ногу не спасти – ее ампутировали. "Говорят, мы спасаем вам жизнь, не то что ногу, и отрезали выше колена", — рассказывает женщина, которая еще и вынуждена получать по 4 раза на день инсулин.

В таком состоянии семья вернулась на свою улицу Ивана Франко в Бучу. Их 11 соседей замучены, убиты, а тела сожжены российскими военными, вокруг изуродованы дома, их дом разбит дотла. "Мы в одно время остались без дома, без покоя, а мама без ноги", – говорит дочь Надежды Светлана.

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Фундамент – это все, что осталось от двухэтажного дома. Семья вместе вкладывала в него все деньги на протяжении 20 лет. Сейчас они живут в маленькой летней кухне. Светлана тоже имеет инвалидность с детства, у нее проблемы с позвоночником. Чтобы отстроить дом, семья ждет компенсации.

Более 330 тысяч семей в Украине лишились жилья. По крайней мере, столько сообщений зарегистрировано в «Дії» и эта цифра будет только расти. Прошел год и парламент принял закон, упорядочивающий механизм компенсаций за разрушенное жилье.

Если речь идет о частном доме: у владельца есть выбор – получить сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию на восстановление дома на своей земле. Речь не о живых деньгах. Это финансы на специальном счете со специальным режимом расходования. "Средства можно тратить либо на строительные материалы, либо можно тратить на строительные работы", — объясняют в правительстве.

Специальные коды на счете не позволят использовать эти средства на что-то другое, кроме строительства. "Вариант финансирования нового строительства будет доступен только владельцам частного дома. Ведь восстановить квартиру самостоятельно – невозможно. Она будет восстанавливаться в рамках многоквартирного дома”, – добавляют чиновники.

Поэтому владелец разрушенной квартиры может получить сертификат на равнозначные квадратные метры в любом регионе по своему усмотрению. Это может быть новостройка или квартира на вторичном рынке. "Выбираете жилье, которое вы хотите приобрести, за заключение сделки купли-продажи государство за вас заплатит, за эту квартиру, на ту сумму того сертификата, который вы получили", — объясняют как действия система.

Антон Губин – владелец квартиры на Северной Салтовке. В марте в его многоэтажке было несколько прилетов, в конце концов, дом выгорел, вместе с вещами сгорели все документы на квартиру. “Пытаюсь немного восстанавливать. У меня есть акт о пожаре”, — отмечает он.

Чтобы получить эту бумажку, Антону понадобились месяцы. “Дал заявление где-то в мае о том, что квартира горела, подверглась обстрелу. Мне ответ пришел в декабре, что да, это так”, – рассказывает он.

Государственный аппарат не справляется с валом заявок. Беспрецедентное количество разрушенного жилья – более 22 миллионов квадратных метров. Больше всего разрушений получили Донецкая, Харьковская и Киевская области. Чтобы начать выдачу компенсации, нужно упорядочить процесс фиксации повреждений, так что при местных органах власти появятся специальные комиссии. Их обязуют в течение 30 дней организовать процесс обследования помещения и предоставить заключение о его состоянии, чтобы не затягивать эту работу на месяцы.

Компенсации не начнут выплачивать, пока правительство не определится, как будет рассчитываться стоимость одного квадратного метра. Здесь будут учитывать год строительства поврежденного жилья и регион. На подготовительную работу уйдет не менее двух месяцев.

Тогда заявление на компенсацию можно будет подать в "Дії" — раздел "Поврежденное имущество". Украинцы, не пользующиеся смартфонами, обращения могут оформить в ЦНАПах или Центрах социальной защиты. После этого заявление должно подтвердить орган местных властей и уже тогда сформируют реестр поврежденного жилья. Первоочередное право на компенсацию получат семьи военнослужащих, украинцы с инвалидностью и многодетные семьи. Возмещение начнется с мая и продлится три года после отмены военного положения.

Самое главное – где государство возьмет средства на компенсацию?

"У нас сегодня есть первые деньги - это 17 миллиардов гривен — это арестованные деньги дочерей российского "Сбербанка" и эти средства будут направлены на механизм компенсации", — отмечают в правительстве.

Однако 17 миллиардов недостаточно, чтобы восстановить 22 миллиона квадратных метров разрушенного жилья. Тем не менее, государство надеется, что после того, как оно создаст прозрачный механизм фиксации разрушенного имущества и четкую схему получения компенсации, фонд восстановления будут наполнять международные доноры.

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