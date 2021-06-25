Возьми собаку на работу: к всемирной акции присоединились в 200 городах Украины

Традиция эта зародилась 22 лет назад в США.

Сегодня день, когда владельцев собак по всему миру призывают привести их с собой в офисы. Присоединились к событию и работники «1+1».

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Традиция эта зародилась 22 лет назад в США. Ее вдохновители считают, что неправильно, чтобы собаки постоянно оставались дома одни, а еще, уверены, они прекрасные компаньоны, которые снижают стресс и поднимают настроение сотрудникам.

О поддержке акции уже заявили более чем в 200 городах Украины. Домашние животные с самого утра встречали и работников "1+1" и, говорят наши корреспонденты, без улыбки ни коллегу не отпустили. К такой акции работники привлекаются к уже не первый год. Но сегодня привезти еще больше любимцев на работу помешала сильная жара и хозяева решили на выводить пушистиков лишний раз на улицу.

Новости Украины: офис "1+1" присоединился ко всеукраинской акции "Возьми собаку на работу"

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