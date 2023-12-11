Возможен ли компромисс с Путиным и что с помощью США: главное из интервью Зеленского латиноамериканским СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью представителям латиноамериканских СМИ в Буэнос-Айресе в очередной раз подчеркнул, что Украина не простит России полномасштабную захватническую войну и объяснил невозможность компромисса с Путиным.

ТСН.ua собрал главные тезисы из интервью президента.

Переговоры и компромиссы с Путиным невозможны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на компромиссы с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Он напомнил, что Кремлю и Путину не нужен мир. По словам Зеленского, российский диктатор не отказался от своей главной цели в Украине – захватить страну, сделать ее зависимой от РФ.

Глава государства также добавил, что не представляет переговоров с российским диктатором или российской стороной о людях, живущих на оккупированных территориях Украины.

Как я могу договариваться с Путиным? Давайте на секунду забудем, что он убийца. С российской стороной. Как я могу договариваться с ним о людях, которые находятся в каких-то городках-поселках, которые оккупированы, там живут. И тут садятся два человека или две команды и говорят: пусть они твои. Кто мы такие, чтобы решать, где человеку жить, кем быть, на каком языке говорить, какой флаг уважать? Кто мы такие?», — заявил Зеленский.

Украинский президент также отметил, что если бы Путин действительно хотел прямо сейчас закончить войну, он бы дал приказ вывести свои войска из Украины, а дальше началась дипломатия. Однако, добавил Зеленский, российский диктатор этого не хочет.

Все, что говорит Путин – неправда

Зеленский также напомнил, что в 2014 году Путин публично заявлял, что "не намерен идти полномасштабной войной против Украины", даже когда уже оккупировал Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Тогда Путин говорил, что защищал "русскоязычное население".

Если это так, зачем он пошел полномасштабной войной? Все, что он говорит, – это неправда. Он не заинтересован в независимой Украине, ему нужна Украина как часть анклав России, что он сделал с Беларусью, что делал с Молдовой, Грузией. Везде, как у нас, захвачена часть целостной территории, чтобы не было стабильности и уже через некоторое время прийти и захватить полностью. Украина просто великое государство, и ему это не удалось. Потому что ему поставить компромисс? Кто он? Я не могу торговать людьми. И с кем? С человеком, слово которого стоит нечего. Это не гарантии», — подчеркнул Зеленский.

Россия всегда причастна к конфликтам в мире, в том числе и в Латинской Америке

Президент Украины отметил, что тем или иным образом Россия всегда причастна к новым мировым конфликтам. Именно поэтому вопрос безопасности так важен, в том числе и для стран Латинской Америки. Позиция президента Хавьера Милея стала ключевой причиной визита Зеленского на континент. На Аргентину в регионе смотрят как на лидера, она оказывает влияние на всю Южную Америку.

Украине нужна поддержка всех континентов

Зеленский заявил, что Аргентина может способствовать объединению Латинской Америки вокруг Украины и сыграть одну из ведущих ролей в имплементации украинской формулы мира.

“Мы заинтересованы, чтобы Аргентина играла одну из ключевых ролей в формуле мира как очень желанный представитель Латинской Америки. Нам требуется поддержка всех континентов. Здесь мы видим большое государство с этим желанием и возможностями», – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что объединение Латинской Америки вокруг Украины важно.

“Для нас это объединение вокруг правды. Я заинтересован в саммите Украина – Латинская Америка. И здесь я хотел бы, чтобы Хавьер Милей также помог нам в активизации и организации такой платформы”, — отметил Зеленский.

Он добавил, что для конкретных договоренностей нужно время, чтобы команды обеих стран могли проработать все вопросы. И поделился, что во время общения по поводу инаугурации с президента Аргентины Хавьера Милея уже получил положительный сигнал по темам, в которых заинтересована Украина.

“Мы мощны сегодня в направлении военном, безопасности, диджитализации. И я сказал, что мы в этом направлении готовы сотрудничать, делиться опытом, брать ваши. Мы абсолютно открыты в этом, потому что вопрос безопасности на сегодняшний день — номер один», — подчеркнул президент.

По мнению Зеленского, Украина и Аргентина могут сотрудничать и в других направлениях, в частности, в энергетическом, чтобы нарастить товарооборот между странами.

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Украине удастся побороть паузу в помощи от США

У главы украинского государства поинтересовались, огорчен ли он тем, что США могут оказывать Украине меньше помощи.

“Я не расстроен, потому что эту битву я не проиграл. Мы не те люди, которые перед трудом опускают руки. Кто начинает паниковать и не верить в победу, поэтому нужно взять себя в руки и идти дальше”, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что у него запланирован ряд встреч в США в ближайшие дни, в том числе президент Джо Байден.

“И мы будем работать, чтобы побороть эту паузу в помощи США Украины. Мы это поборем и не только это. Мы все поборем”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 декабря, начинает визит в Вашингтон. Сюда он прилетает из Аргентины, где накануне принял участие в инаугурации нового президента Хавьера Милея, встретился с лидерами других стран региона и премьер-министром Венгрии Орбаном.

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