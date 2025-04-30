Возможен ли массированный ракетный удар 9 мая по Украине: Жданов предупредил об опасности

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Россия вряд ли устроит массированный обстрел Украины на 9 мая. Впрочем, вероятность ракетного удара есть.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если гибель генерала Москалика в Москве — это работа украинских спецслужб, то тогда мы, вероятно, можем ожидать повторения массированных ударов, в том числе и на праздники.

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«А если это война башен Кремля, то нет, и это была показательная казнь в плане управления Генеральным штабом со стороны кремлевской администрации. И вы смотрите, после гибели Москалика что сделал Герасимов? Аж бегом побежал в бункер докладывать, что у него все победы. И Курскую область он “освободил”, и на фронте все у него в порядке. Вот я смотрю российских Z-военкоров, так они „наступают“ там по всем фронтам. Так что вариантов два», — считает эксперт.

Перемирие на 9 мая

Ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин объявил «перемирие» с полуночи 8 мая до полуночи против 11 мая. В Кремле объяснили это «гуманитарными соображениями» в период Дня победы.

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение Путина. Он назвал его «очередной попыткой манипуляций», чтобы обеспечить тишину во время парада.

Олег Жданов объяснил, зачем Путину очередное перемирие и как он может его использовать.