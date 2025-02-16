Возможен ли мир с Путиным и победа Украины без США: что говорил Зеленский в интервью NBC News

В воскресенье, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью NBC News рассказал о возможностях Украины одержать победу над Россией военным путем, о попытках мирных переговоров Трампа с Путиным, а также о возможном соглашении с США относительно редкоземельных ископаемых.

ТСН.ua собрал главные тезисы из этого разговора с украинским президентом.

О победе в войне

Президент Владимир Зеленский все еще считает возможным победу Украины в войне военным путем. Однако он признал, что это будет означать большие потери.

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"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком", — сказал президент.

Также он высказался о необходимости поддержки партнеров.

“Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет тяжело. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – отметил Зеленский.

О потерях ВСУ

Президент назвал количество потерь украинской армии в полномасштабной войне с Россией, которая длится почти три года.

"У нас чуть больше 46 тысяч погибших военных и 380 тысяч раненых", – сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам украинского президента, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.

Об оккупированных территориях

Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство не разрешает официально признавать оккупированные территории частью России.

В то же время он признал, что вопрос оккупированных территорий может стать частью дипломатического соглашения, которое позволит Украине присоединиться к НАТО.

"Да, мы должны вернуть это дипломатическим путем. Да, можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатично, это очень понятно", — пояснил президент, подчеркнув, что главный приоритет — сохранение жизней украинцев.

О переговорах с Путиным

Зеленский призвал Трампа сохранять верность Украине во время каких-либо контактов с российским руководством и подчеркнул, что ни один мировой лидер не сможет договориться с Владимиром Путиным без участия Украины.

"Путин не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного напуган президентом Трампом. И у него есть шанс — он сильный, и он может подтолкнуть Путина к мирным переговорам", — заявил украинский президент.

В то же время президент Украины назвал российского лидера "убийцей" и "террористом".

“Это диалог с террористом. Это диалог с убийцей”, — сказал он, подразумевая переговоры с хозяином Кремля.

Также Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп не приглашал его на переговоры с Путиным в Саудовскую Аравию.

Об угрозе для Европы

Украинский президент предупредил о перспективе масштабного вторжения России в некоторые страны Европы уже этим летом.

По мнению Зеленского, если российскую агрессию в Украине не удастся остановить, президент РФ Владимир Путин атакует страны НАТО. Под угрозой российской оккупации окажутся, прежде всего, бывшие советские республики.

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“Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он уйдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим – мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО”, – сказал Зеленский.

Он добавил, что у европейских членов НАТО нет военного потенциала, чтобы защитить себя без США.

О помощи от США

Владимир Зеленский считает, что у Украины будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов.

"Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс, но у нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов”, — сказал он.

По его словам, отсутствие поддержки США будет "давить на мораль украинцев".

"Это будет хуже всего с самого начала войны", — сказал Зеленский.

Об ударе России по ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, отметив ее символическое значение и очередную демонстрацию агрессии со стороны России.

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"Он пытается показать, что для него это не имеет значения. Что бы вы ни решили по безопасности, он может сделать то, что захочет", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что дрон был направлен прямо на саркофаг четвертого блока ЧАЭС, возведенный усилиями 40 стран, в том числе за финансирование США и европейских государств.

О соглашении с США по ископаемым

Владимир Зеленский четко заявил, что любое соглашение об украинских полезных ископаемых должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

"Если нам не дадут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономический договор не будет работать. Все должно быть честно", – объяснил Зеленский.

Ранее ТСН.ua сообщал, что украинские металлы заинтересовали Трампа: что стоит за предложением США.

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