Возможен ли мир с Путиным и победа Украины без США: что говорил Зеленский в интервью NBC News

Главные тезисы из разговора с украинским президентом.
В воскресенье, 16 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью NBC News рассказал о возможностях Украины одержать победу над Россией военным путем, о попытках мирных переговоров Трампа с Путиным, а также о возможном соглашении с США относительно редкоземельных ископаемых.
ТСН.ua собрал главные тезисы из этого разговора с украинским президентом.
О победе в войне
Президент Владимир Зеленский все еще считает возможным победу Украины в войне военным путем. Однако он признал, что это будет означать большие потери.
"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, сколько. Я думаю, что это слишком", — сказал президент.
Также он высказался о необходимости поддержки партнеров.
“Если наши партнеры не помогут, не поддержат, это будет тяжело. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – отметил Зеленский.
О потерях ВСУ
Президент назвал количество потерь украинской армии в полномасштабной войне с Россией, которая длится почти три года.
"У нас чуть больше 46 тысяч погибших военных и 380 тысяч раненых", – сообщил Зеленский.
Кроме того, по словам украинского президента, ВСУ потеряли десятки тысяч бойцов как пленных и пропавших без вести.
Об оккупированных территориях
Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство не разрешает официально признавать оккупированные территории частью России.
В то же время он признал, что вопрос оккупированных территорий может стать частью дипломатического соглашения, которое позволит Украине присоединиться к НАТО.
"Да, мы должны вернуть это дипломатическим путем. Да, можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатично, это очень понятно", — пояснил президент, подчеркнув, что главный приоритет — сохранение жизней украинцев.
О переговорах с Путиным
Зеленский призвал Трампа сохранять верность Украине во время каких-либо контактов с российским руководством и подчеркнул, что ни один мировой лидер не сможет договориться с Владимиром Путиным без участия Украины.
"Путин не хочет мира. Но я думаю, что он действительно немного напуган президентом Трампом. И у него есть шанс — он сильный, и он может подтолкнуть Путина к мирным переговорам", — заявил украинский президент.
В то же время президент Украины назвал российского лидера "убийцей" и "террористом".
“Это диалог с террористом. Это диалог с убийцей”, — сказал он, подразумевая переговоры с хозяином Кремля.
Также Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп не приглашал его на переговоры с Путиным в Саудовскую Аравию.
Об угрозе для Европы
Украинский президент предупредил о перспективе масштабного вторжения России в некоторые страны Европы уже этим летом.
По мнению Зеленского, если российскую агрессию в Украине не удастся остановить, президент РФ Владимир Путин атакует страны НАТО. Под угрозой российской оккупации окажутся, прежде всего, бывшие советские республики.
“Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он уйдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим – мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО”, – сказал Зеленский.
Он добавил, что у европейских членов НАТО нет военного потенциала, чтобы защитить себя без США.
О помощи от США
Владимир Зеленский считает, что у Украины будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов.
"Наверное, это будет очень, очень, очень тяжело. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс, но у нас будет низкий шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов”, — сказал он.
По его словам, отсутствие поддержки США будет "давить на мораль украинцев".
"Это будет хуже всего с самого начала войны", — сказал Зеленский.
Об ударе России по ЧАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку беспилотника на Чернобыльскую атомную электростанцию, отметив ее символическое значение и очередную демонстрацию агрессии со стороны России.
"Он пытается показать, что для него это не имеет значения. Что бы вы ни решили по безопасности, он может сделать то, что захочет", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что дрон был направлен прямо на саркофаг четвертого блока ЧАЭС, возведенный усилиями 40 стран, в том числе за финансирование США и европейских государств.
О соглашении с США по ископаемым
Владимир Зеленский четко заявил, что любое соглашение об украинских полезных ископаемых должно сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.
"Если нам не дадут гарантии безопасности от Соединенных Штатов, я считаю, что экономический договор не будет работать. Все должно быть честно", – объяснил Зеленский.
Ранее ТСН.ua сообщал, что украинские металлы заинтересовали Трампа: что стоит за предложением США.
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