Возможна ли в России гражданская война: эксперт заявил, что там "Путин – коллективный"

Чернык подчеркнул, что у россиян нет положительного исторического опыта борьбы хотя бы за какие-то демократические ценности.

На сегодняшний день в России нет никаких признаков, которые могли бы привести к гражданской войне между сторонниками и противниками вторжения в Украину.

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал военный аналитик полковник Петр Чернык.

"Пока я признаков для гражданской войны в Российской Федерации не вижу. Вот почему. Как говорил великий Никколо Макиавелли — "если хочешь знать, как будет, изучи, как было". Давайте мы немного разберемся, а что такое в идеологическом смысле московиты. Со времен Ивана Грозного, который был первым московским царем, полностью узурпировавшим власть, — это сплошная концентрация власти в одних руках. У них нет положительного исторического опыта борьбы хотя бы за какие-то демократические ценности", — пояснил Чернык.

Он также выразил мнение, что у россиян за всю историю было всего лишь три больших восстания: неуспешные в конце 17-го века, во второй половине 18-го века, и восстание большевиков — "когда только сменили вывеску и царскую империю заменили большевистской". В этот список аналитик добавил еще распад СССР в 1991 году и якобы демократизацию РФ.

"Для меня то, что там не будет никаких признаков бунта, есть два показателя. В первый день объявленной мобилизации весь мир оббежал такой интересный видеоролик, где в Москве одна уже пожилая женщина в эмоциях кричала, что "у меня есть двое сыновей и их заберут на войну в Украине. Они там погибнут. Кто позаботится обо мне на старости?" Она же не кричала, что "почему эта война происходит и почему мы это делаем?" Она переживала исключительно за себя, потому что знала, что ее государство в обязательном порядке бросит", — рассказал полковник.

"И второе – вы видели на какой-либо площадке больших мировых столиц хотя бы один митинг "хороших русских" против войны? Я не видел. Если так, то мы делаем жесткий и неприятный для себя вывод – нет там никаких предпосылок для свержения власти. Путин – коллективный. Вот такие они есть”, – добавил Чернык.

Напомним, проведенные Кремлем тайные соцопросы в РФ свидетельствуют, что большинство граждан испытывают равнодушие и апатию по поводу войны, это не означает их переход в оппозицию к "СВО".

Еще один недавний закрытый опрос в России свидетельствует, что 25% ее граждан поддерживают продолжение войны, в то же время около 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной.

В то же время, по данным британской разведки, родственники мобилизованных россиян, вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.

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