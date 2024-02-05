Возможна отставка Залужного и безысходная ситуация на фронте: главные тезисы Зеленского из интервью Rai1

Зеленский уверен, что Украина победит в войне, несмотря на "патовую ситуацию" на фронте.

Президент Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу Rai1, где впервые публично прокомментировал возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предупредил об угрозе войны для Европы и заявил о "патовой ситуации" на фронте.

ТСН.ua собрал главный тезис президента.

Уволит ли Зеленский Залужного

Зеленский западным СМИ признался, что рассуждает о смене разных руководителей, в том числе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, нужна "перезагрузка, новый старт".

"Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду ротацию целого ряда государственных лидеров, а не только в одном секторе, таком как военный. Я думаю об этом замену (освобождение Залужного – Ред.), но здесь нельзя сказать, что мы заменили одного человека", – сказал Зеленский.

По его словам, если Украина хочет победить, то важно "двигаться в одном направлении" и "иметь правильную положительную энергию".

"Здесь патовая ситуация": Зеленский — о событиях на фронте

Что касается ситуации на фронте, то, по словам президента, она сложна. Одной из главных причин – это задержки техники и вооружения от западных партнеров.

"Что касается войны на земле, то здесь патовая ситуация, это факт", потому что "были задержки техники, а задержки — это ошибки. Мы воюем с террористами, имеющими одну из самых больших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", – прокомментировал он.

В то же время он подчеркнул, что Украина добилась значительного успеха в военно-морских операциях.

"Морская операция принесла положительные результаты. Россия потеряла много кораблей, и в Черном море нам удалось построить коридор для зерновых, поэтому эта прагматичная часть сделки с последствиями для экономики была проведена положительно", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский в Работино Запорожской области / Фото: Офис президента Украины

Сколько территории Украины находится под оккупацией

По данным Зеленского, по состоянию на сегодняшний день около 26% Украины все еще находятся под оккупацией. Однако, как заметил президент, русская армия уже не может так быстро продвигаться, как в первые дни полномасштабной войны.

После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили. Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", – сказал он.

Зеленский предупредил Европу об угрозе войны

Президент Украины уверен, что Россия не остановится на Украине и предупредил Европу об угрозе войны.

"Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с Путиным. А когда она придет, то никто не будет готов, европейские армии не готовы. Это будет шок. Где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто ее имеет? Никто", – считает Зеленский.

Он добавил, что украинская армия является самой сильной и опытной в Европе.

"Украина сегодня другая, более близкая к Европе. Украина имеет более сильную армию, оснащенную западными средствами. Мы более опытны. Иногда мы немного устали. Иногда, возможно, высокомерные. Но мы не можем дать России возможность победить", — уверен Зеленский.

Зеленский назвал главную цель войны Путина

Главная цель Путина в войне, по мнению Зеленского, — это лишить Украину независимости и сделать "нас частью российской империи".

"Россия не остановится, мы должны все это осознать. Россия не хочет мира, для них мир означает поражение, они начали публично говорить, что они не намерены останавливаться, что они еще не выполнили свою задачу. Главная цель Путина – лишить нас независимости, чтобы Украина была частью его империи", — сказал он.

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Зеленский уверен, что Украина победит в войне, развязанной Путиным.

"Я никогда не думал сдаваться за эти два года войны. Я украинец, я люблю и защищаю Украину. Это моя обязанность, нельзя верить в победу зла. Я знаю, что мы победим", — подчеркнул он.

Зеленский прокомментировал возможное избрание Трампа президентом США

Президент Украины надеется, что помощь США в случае избрания новым президентом Дональда Трампа останется на таком же уровне, что и сейчас.

"У Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Это народ США решает, но если они намерены сократить помощь Украине, то будет новая геополитическая структура. Путин сломается из-за нашей обороны, она пойдет вперед и не остановится так" просто", – заметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский назвал одну из главных "мишеней" для российских террористических атак.

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