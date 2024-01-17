Возможная война РФ с НАТО: когда и на какие страны хочет напасть Путин, как Европа готовится к этому

На Западе отмечают, что во избежание войны между РФ и Альянсом следует усиливать собственную безопасность, а также – вооружение Украины.

Война России с НАТО может вспыхнуть за три-восемь лет – об этом заявляют в Польше и странах Балтии, отмечая важность подготовки к противостоянию агрессору. Масло в огонь подливает и российский диктатор Владимир Путин, периодически угрожая государствам-членам Альянса. Издание Bild накануне сообщило о подготовке Германии к возможному вооруженному конфликту с РФ.

ТСН.ua собрал все, что известно о возможной войне России с НАТО, над какими странами нависла угроза и как они готовятся к ней.

На какие страны НАТО может напасть РФ и как они готовятся

Об угрозе войны между Россией и НАТО в Европе заговорили примерно в конце осени-начале зимы 2023 года. Так, в ноябре глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко рассказал о стратегии Путина по войне в Украине в течение 2024-2025 годов. В частности, Литвиненко проинформировал о планах Кремля по раздуванию конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах.

Латвия

На заявление Литвиненко отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

"На этот момент мы видим, что это действительно будет стратегической целью России, если они сочтут, что победили в Украине. Не обязательно, что победят, но сочтут, что победили, и тогда, вероятно, возникнет соблазн проверить стойкость НАТО на прочность. Но именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы подготовиться", – заявил Ринкевичс.

Он отметил, что пока есть время, чтобы усилить оборонную систему. В частности, речь идет об увеличении количества войск НАТО.

Президент Латвии также выразил убеждение, что РФ мечтает восстановить Российскую империю 19 века и речь идет не только о странах Балтии, Молдове или Казахстане, но и о Финляндии.

Польша

В декабре госсекретарь канцелярии президента Польши и руководитель Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что страны на восточном фланге НАТО должны подготовиться к российской агрессии через три года. Он согласился с утверждением, которое ранее сделал Немецкий совет по международным отношениям – что РФ может напасть на страны Альянса. Правда, в совете заявляли о наличии от пяти до девяти лет для подготовки к началу агрессии.

"К сожалению, да. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями. Однако, по-моему, временные границы, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, трехлетний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации", – заявил Севера.

Он уточнил, что три года – это время, в течение которого на восточном фланге Альянса должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания агрессии. Ведь российская военная промышленность работает в три смены, так что за три года способна отстроить больший потенциал.

В январе польский премьер Дональд Туск заявил, что РФ может уже через несколько лет может напасть на Европу, если там не сделают выводов по переустройству Московой экономики на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

Туск сообщил, что вместе с главой МИД Польши Радославом Сикорским подготовил призыв к странам ЕС об усилении возможностей ОПК Европы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск / Фото: Associated Press

"Мы хотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в следующие несколько лет", – предупредил премьер-министр Польши.

Он добавил, что РФ может атаковать, когда ее преимущество будет очевидно в военном смысле. Именно поэтому Европа в целом должна быть военно сильнее России.

Эстония

Премьер Эстонии Кая Каллас сообщила, что через три-пять лет Россия сможет представлять серьезную угрозу для восточного фланга НАТО.

"Это будет сильно зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины", – отметила Каллас.

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Она добавила, что с точки зрения стран Балтии, у России до сих пор достаточно сил, чтобы оказывать реальное военное давление в этом регионе.

Каллас также предположила, что Москва стоит за недавней волной сбоев в работе GPS-навигации в южной части Балтийского моря. Однако премьер указала, что это, похоже, не было намеренно направлено на членов Альянса.

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Литва

В то же время в Минобороны Литвы заявили, что пока нет угрозы нападения России на НАТО. У Кремля нет ресурсов для открытия второго фронта, и его нынешний приоритет – не проиграть войну в Украине.

"Пока не завершились бои в Украине, трудно предполагать, что Россия перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы на других направлениях", — сообщили в оборонном ведомстве.

Угрозы Путина в адрес стран Балтии и Финляндии

Недавно Путин заявил, что Латвия и другие страны Балтии "выбрасывают (этнических) россиян" со своих территорий. Диктатор сказал, что эта ситуация "непосредственно влияет на безопасность РФ". Отметим, что из Латвии будет выслано по меньшей мере 1213 граждан России, которые так и не выполнили условия миграционного закона – не получили вид на жительство в стране.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин активизировал усилия руководства РФ по созданию информационных условий для предстоящей эскалации против балтийских стран. Аналитики ISW не указывают, что атака РФ против стран Балтии неизбежна или вероятна, однако отметили, что таким образом Путин может создавать условия для предстоящих агрессивных действий в отношении соседних стран под видом "защиты соотечественников".

Президент России Владимир Путин / Фото: Associated Press

В декабре Путин обвинил НАТО, что там якобы "затащили" Финляндию в Альянс. Глава Кремля также пообещал отправить к границе с Финляндией российские войска и создать Ленинградский военный округ.

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Аналитики из ISW считают, что решение РФ о формировании военного округа на границе с Финляндией может свидетельствовать о подготовке Москвы к потенциальной предстоящей широкомасштабной войне против НАТО.

"Решение России о реформировании Западного военного округа является частью длительного плана, срочная реструктуризация и усилия по расширению направлены на подготовку России к потенциальной будущей широкомасштабной обычной войне против НАТО, одновременно балансируя российские оперативные требования в Украине", – считают в ISW.

Кроме того, угрозы России в адрес Финляндии выразил и постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он заявил – если между НАТО и Россией произойдет конфронтация, то Финляндия "пострадает первой".

"Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть Альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-нибудь обострение, то прежде всего пострадает сама Финляндия", – заявил Ульянов.

Он добавил, что получение Финляндией членства в НАТО превратило ее во вражеское государство к РФ.

Политик также назвал "серьезным вызовом" усиление сотрудничества в сфере обороны между Финляндией и США.

Подготовка Германии к войне с Россией

В начале января депутат немецкого парламента, экс-полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер, заявил, что у стран-членов НАТО есть примерно пять-восемь лет, чтобы подготовиться к войне с Россией. Политик отметил, что Москва уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например, Латвии.

"Мы должны понимать, что Россия начнет еще больше провокаций и постарается расколоть наше общество, постарается внести смятение, например, увеличив миграцию", – убежден Кизеветтер.

Статья Bild о сценарии войны НАТО с РФ

15 января немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что НАТО готовится к войне с Россией. Как пояснил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, публикация основывается на документе, являющемся учебным сценарием. Это не данные тайной разведки, прогнозирующей развитие ситуации.

В сценарии Бундесвера "Оборона Альянса 2025" моделируется развитие событий при вспышке войны между РФ и НАТО летом 2025 года. Журналисты по соображениям безопасности решили не публиковать всю информацию о войсках Североатлантического союза и их передвижении.

Войска НАТО/Фото: US Army Europe and Africa

Учебный сценарий предусматривает свой старт в феврале 2024 года, когда Россия начнет новую большую волну мобилизации и призовет на военную службу дополнительно 200 тыс. человек. Весной 2024 года Кремль планирует начать новое наступление в Украине, которое к июню должно завершиться отброской ВСУ.

В июле 2024 года Россия начнет более активные атаки на Запад: будет проводить кибератаки и использовать другие методы гибридной войны, главным образом возле стран Балтии. Москва будет провоцировать столкновение с войсками Альянса как повод для начала масштабных учений на своей территории и Беларуси.

Обострение ситуации состоится после того, как РФ перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. После этого в декабре 2024 года Москва устроит "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами" возле Сувалкского коридора.

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В этот момент США могут находиться без лидера в течение нескольких недель после проведения президентских выборов, и Россия при поддержке Беларуси повторит на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину.

В мае 2025 года Североатлантический союз примет решение о мерах сдерживания. В "день Х" НАТО перебросит на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. бойцов Бундесвера. Предполагается завершение обучающего сценария через 30 дней после "дня Х". В то же время, в документе не указано, удастся ли Альянсу сдержать Москву.

Реакция России на публикацию Bild

На публикацию Bild отреагировали в Москве. Представитель российского МИД Мария Захарова сиронизировала по поводу вызложенного немецкого плана отражения российской агрессии.

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфосвалку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок", — написала Захарова в Сети.

Что говорят в Германии о статье Bild

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс пояснил, что Bild получило сценарий обучения, "который всегда является воображаемой ситуацией для проверки военных возможностей на той или иной территории".

"Когда-то сценарии были полностью придуманы со странами и географической зоной, которых не существует. Настоящие страны и географические регионы теперь уместнее использовать", — добавил Сартс.

В то же время пресс-секретарь Минобороны Германии Митко Мюллер так высказался о статье Bild: "Собственно, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ".

Спикер добавил, что Бундесвер занимается актуальными безопасно-политическими угрозами, к которым относится также угроза со стороны России. В частности, об этом говорит решение Германии разместить постоянный военный контингент в Литве.

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Как предотвратить войну России с НАТО

Для избежания прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вовлечены войска США, необходимо увеличивать помощь Украине в будущем. В этом убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет гораздо выше", — предупредил министр.

Такое же мнение высказал экс-глава подразделения по химическому оружию армии Великобритании Гэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для The Telegraph. Он отметил, что дрейф России в сторону своей милитаризации и растущие призывы к большему наступлению должны служить предупреждением о том, что Западу нужно проснуться, прежде чем агрессор начнет действовать.

"Мы должны всячески поддерживать и вооружать Украину. Если мы этого не сделаем, по прогнозам начальника службы безопасности Польши, НАТО начнет войну с Москвой в течение нескольких лет", – отметил де Бреттон-Гордон.

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