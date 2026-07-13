«Возможно хотел похвастаться перед младшей на 23 года женой»: детали версии убийства братьев Мосейчуков

Дело комбрига Лучанова: из-за чего убили братьев в Калиновке / © ТСН

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Стали известны новые подробности о семье бывшего комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, который, по версии следствия, якобы заказал убийство двух братьев в селе Калиновка Белоцерковского района Киевской области.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua староста села Евгения Павловна, по предварительной информации, жена комбрига на 23 года младше его. В соцсетях пользователи предположили, что комбриг после того, как жена пожаловалась на поведение братьев Мосейчуков, якобы хотел похвастаться перед ней и отправил «на разговор» своих подчиненных.

«Может быть, это так и было», — предполагает староста Калиновки.

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По ее словам, один из убитых братьев в свое время воевал, защищая Украину, другой находился дома, где ухаживал за больной мамой.

«Ребят в селе знали только с хорошей стороны. О Лучановых мало что известно, они жили в каком-то своем мире. Конфликт, говорят, произошел из-за громкой музыки и грохота мотоциклов. Посмотрим, что будет сказано в суде», — говорит староста.

Все о резонансном убийстве в Киевской области бойцами 155-й бригады

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении.

«Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, — вывезли в Днепропетровскую область и расправились с ними», — сообщило издание «Зеркало недели».

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Как оказалось, к похищению гражданских причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Сегодня он был задержан в Киеве.

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