Возможно ли наступление из Беларуси, и какие провокации может готовить ЧВК "Вагнер" на севере Украины — объяснение эксперта

Беларусь активизировала подготовку своей армии, в частности там проверяли ее боевую готовность. Военный эксперт объяснил, что это может означать, и рассказал о возможных провокациях со стороны ЧВК "Вагнер" на севере Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком, на котором обсуждают недавнюю внезапную проверку боевой готовности армии и перекидывание части техники ближе к границе с Украиной. Что сейчас на самом деле происходит в Беларуси, не является ли это подготовкой к новому вторжению в Украину с севера, так как было в феврале.

Об этом в проекте телеканала "1+1" "Разговоры о важном" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"На наступление это не похоже, похоже на подготовку у провокации, которую могут осуществить российские военные, либо члены частных военных компаний на границе между Беларусью и Украиной. А уже как эту провокацию будут использовать, это будет видно по тем действиям, которые будут проводить белорусское военно-политическое руководство в паре с российским. Поэтому с чисто военной точки зрения, чисто никакого наступления со стороны Беларуси не будет, так как нет определенного достаточного количества сил и средств для выполнения такой задачи. А вот провокация возможна. В районе Гомельской области могут быть какие-то движения. Наши войска войска к этому готовы", – пояснил он.

Военный эксперт также отметил, что провокация сама по себе военного значения не будет иметь, она будет иметь политическое значение. А проверка боевой готовности войск Беларуси – это обычная проверка, это плановые учения, которые постоянно проводятся, они большой опасности не несут.

Роман Свитан также объяснил, могут ли оккупанты попытаться прорвать северную границу Украины с территории Беларуси, и как они могут использовать наемников из ЧВК "Вагнер" для провокации.

"Это может быть провокация с обратной стороны, например в украинской форме ЧВК "Вагнер" атаковать белорусские части или пограничные подразделения, которые расположены на границе, а дальше подать это как нападени", — отметил он.

Угроза нового наступления из Беларуси

Александр Лукашенко объяснил, что устроил проверку войск якобы из-за "угрозы" со стороны соседних стран.

Украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что не следует прислушиваться к заявлениям из Минска, поскольку Лукашенко уже давно не контролирует ситуацию в Беларуси. Огрызко считает, что если Путин начнет наступление с территории Беларуси, то "Лукашенко это нападение узнает из газет".

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что глава Кремля прилетел в Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну.

По мнению главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, Россия создает видимость подготовки наступления со стороны Белоруссии.

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