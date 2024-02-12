Возможно ли новое наступление на Киев в 2024 году: известный военный ответил

Сергей Филимонов говорит, что не будет удивлен, если россияне снова пойдут в наступление.

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов на позывной "Филя" ответил, возможно ли новое наступление российской армии на Киев в 2024 году.

В эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной военный сказал, что в этом году, по его мнению, этого не произойдет.

“Я надеюсь, что нет, но я не знаю. Я верю, что военно-политическое командование делает все, чтобы этого не допустить. Я верю, что есть план, я надеюсь на это. И в свою очередь, на своем уровне мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло. Но если это случится, я не буду мега-мега удивлен. Вопрос, в каком году. В этом году, я думаю, что точно нет”, – рассказал Сергей Филимонов.

Сергей Филимонов и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Напомним, военный назвал цифру, сколько еще людей придется мобилизовать в Украине.

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