Возможно ли построить в Киеве туннель под Днепром: эксперт ошеломил своим объяснением

Эксперт объяснил, возможно ли построить туннель под Днепром / © Getty Images

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Строительство туннеля под Днепром в Киеве обойдётся как минимум в1,5 миллиарда евро.

Об этом в комментарии ТСН.uaрассказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

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По словам специалиста, строительство туннелей обходится примерно в три раза дороже, чем строительство мостов, поэтому сумма в 1,5 млрд евро на проект строительства туннеля в столице вполне реалистична.

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«Даже если деньги найдутся, проектирование туннеля займет год-два, а строительство — ещё 4–5 лет, поэтому он не спасёт от нынешних ударов по мостам. Финансировать его во время войны из бюджета тоже вряд ли получится, поэтому деньги могут выделить только международные партнеры, либо туннель будут строить в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)», — отметил Дмитрий Беспалов.

Эксперт добавил, что из-за длительных сроков проектирования и строительства, а также отсутствия бюджетного финансирования в условиях полномасштабной войны реализация подобного масштабного инфраструктурного проекта в ближайшие годы маловероятна.

Подробнее читайте в материале:«Объект №1» Сталина, или туннель под Днепром в Киеве: что известно о секретном строительстве века

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