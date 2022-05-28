Возможно ли повторное наступление на Киев: военный эксперт оценил шансы России

Жданов назвал условие, при котором РФ сможет поднимать вопрос наступления на столицу.

Возможно ли повторное наступление на Киев? Военный эксперт Олег Жданов в эфире информационного марафона оценил шансы России.

"Давайте по-другому сформулируем вопрос: а кто будет наступать? В феврале мы видели где-то 170 тысяч на границах Украины, вошедших в том числе с севера и северо-востока Украины. И да, они двумя коридорами фактически дошли почти до окрестностей Киева. Но ведь сегодня такой группировки нет, это первое. Второе — мы укрепляем границу — с каждым днем все сильнее и сильнее", — отметил он.

Жданов убежден, что вопрос о наступлении на Киев можно поднимать только тогда, когда Россия сможет собрать хотя бы 300 тысяч военных.

"И на сегодняшний день, если Россия соберет 300-350 тысяч, тогда мы будем ставить на повестку дня возможность наступления вплоть до Киева", — подытожил он.

Напомним, ни у Министерства обороны Украины, ни у украинской разведки нет данных, которые бы свидетельствовали о повторном наступлении на Киев в ближайшие дни.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

Читайте также: