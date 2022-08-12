Возможно ли повышение тарифов на газ и отопление: объяснение эксперта

В период войны цены на газ для населения должны оставаться без изменений.
Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк", эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский объяснил, возможно ли в этом отопительном сезоне поднятие цен на газ.
Об этом он рассказал в эфире совместного проекта "Сніданку з 1+1" и ТСН "Разговоры о важном".
"Никаких повышений цен на газ у нас не будет. Государство взяло на себя обязанности на то, чтобы нас обеспечить теплом и газом по старым тарифам. Может быть какая-то корректировка, связанная с валютными вещами, но я их не ожидаю", – отметил эксперт.
Напомним, ранее Андрей Закревский объяснил, хватит ли Украине газа на зиму и что будет с отопительным сезоном в случае обстрелов Россией нашей газовой инфраструктуры.
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