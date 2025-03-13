Возможно ли восстановить границы Украины в 2022 году: военный откровенно ответил

По словам военного, сегодня главное не потерять еще больше и остановить продвижение врага.

Майор Олег "Хасан" Гуйт, основатель и командир полка беспилотных авиационных аппаратов "Рарог" не верит, что Украине возможно восстановить границы 2022 года военным путем, не говоря уже о 1991-м.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью военной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

По его словам, сегодня главное не потерять еще больше и остановить продвижение врага.

"Нет. Здесь, наверное, задача сейчас не потерять больше, то есть останавливать останавливать, останавливать, останавливать. Ясное дело, что это будет отодвигаться, это понятно. Но о возобновлении, если оно и будет, это будет политическое. То есть это будет, возможно, после завершения войны какая-нибудь встреча лидеров и какая-то договоренность. Потому что физически украинцев не хватит такого количества. Если учесть, как сейчас происходят наступательные действия противником, сколько он ресурса кладет, людей, техники и так далее. Ну, украинцев просто не хватит”, – рассказал Олег Гуйт.

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