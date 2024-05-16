Возможно ли вскоре новое наступление на Киев: эксперт назвал сценарии

После того, как в соцсетях начала распространяться информация о возможной подготовке Беларуси к приему российских военных эшелонов с боеприпасами и личным составом, эти сведения вызвали общественный резонанс. По данным мониторинговых Telegram-каналов, подобная подготовка может свидетельствовать о нескольких намерениях. Например, провести военные учения, продолжить подготовку мобилизованных россиян на территории Беларуси или готовить наземную операцию на северной границе с Украиной. По состоянию на сегодняшний день официального подтверждения ни одной из этих гипотез нет.



Отдельно ситуацию для ТСН.ua прокомментировал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



По его данным, не исключено, что такие маневры вблизи северной границы Украины могут быть имитацией наступления на Киев.

"Вполне возможно, что может проводиться подготовка (до перемещения российских войск в Беларусь – Ред), — говорит Александр Коваленко. — Выводы можно будет делать тогда, когда будет известно о том, какой контингент будут перемещать. Процесс не начат и мы не видим того, даже какие войска туда отправляются. Говорить о том, для чего они будут назначены можно будет после того, как станет известно об их количестве, составе и родах".

К этому он добавляет следующее: "Не будем забывать и о том, что за этот период у них было много учений. После того, как россияне вывели из Беларуси свою ударную группировку в 2022 году, у них было несколько учений".

По словам Коваленко, когда в Беларуси появится контингент, то можно будет сделать выводы о том, является ли это ударной группировкой, является ли это формированием подразделений рейдового типа для того, чтобы начать что-то подобное происходящему на Харьковщине.

Могут пугать имитацией наступления на Киев

На этот вопрос Коваленко ответил так: "Вполне возможно. Например, в Харьковской области сейчас происходит имитация наступления на Харьков. Сейчас мы видим, что она из себя представляет. В первые часы, в первые дни было очень много паники, но мы видим, что у страха глаза велики".

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал ценность Сумского направления для путинской армии.

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