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Возможно ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения во время военного положения: объяснение адвоката

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Возможно ли запретить мужчинам поступать в учебные заведения во время военного положения: объяснение адвоката

Мужчинам могут запретить поступать в учебные заведения во время войны / Фото: ТСН.ua

Мужчинам могут запретить поступать в университеты.

В связи с введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина в частности, предусмотренные статьей 53 Конституции Украины, которая касается права на образование.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила адвокат Марина Бекало.

Однако такие ограничения должны быть предусмотрены специальным законодательством.

"Теоретически внести изменения в Закон Украины "Об образовании", ограничив право мужчин призывного возраста поступать в учебные заведения, конечно возможно. Но есть все основания, что Конституционный суд признает такие нормы неконституционными. Ведь это не только нарушение конституционных прав граждан, здесь затрагиваются интересы государства", — объяснила ТСН.ua адвокат.

Напомним, телеграм-каналы массово распространяют новость о том, что мужчинам якобы могут запретить поступать в университеты. Адвокат объяснила, законно ли это и к каким последствиям может привести.

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Просмотры
1266
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