Возможное наступление из Беларуси: в зоне отчуждения оттачивают мастерство городских боев и не только

На белорусской территории проходит ротация личного состава и количество российских войск, по данным нашей разведки, пока не увеличивается.

В рамках плановых учений проведена обучение бойцов-спецназначенцев вплотную к белорусской границе, а именно в Чернобыльской зоне отчуждения. Обучение с применением боевых снарядов и взаимодействие штурмовых групп сразу нескольких подразделений должно сдержать российские войска со стороны белорусской границы, если те полезут во второй раз, говорится в ТСН.

Уничтожить вражеские цели за считанные километры от белорусской границы – такова задача сводного отряда бойцов терробороны. По легенде на высадку вражеского десанта выдвигается штурмовая группа на броне под прикрытием артиллерии и танков. Командующий взводом сводной танковой роты 28-летний Юрий, он отправлялся на передовую именно в день рождения своей дочери Маргариты. “Когда я шел на ротацию, она как раз родилась. Жена рожала, а я уезжал с ребятами”, — рассказывает Юрий.

Стрелять боевыми снарядами и не жалеть патронов во время боевого слаженья – залог успешной боевой задачи уже на поле боя – уверяют военные. “До границы здесь менее 8 километров, тяжелая техника привлекалась, танки, броневая машина «Мах Про», а также самоходная артбатарея, минометчики и стрелковые подразделения до роты. Это уже самая высокая точка нашего слаженства, боевая стрельба в составе подразделения”, — говорит командир бригады ТрО Юрий Парадюк.

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Вторая локация уничтожения противника – гостиница "Полесье" в Припяти. Тактику взаимодействовать в условиях городской застройки учатся спецназовцы сразу нескольких ведомств. Выявить, верно спланировать и вовремя уничтожить вражеские силы – основная силовая фаза в боевых условиях на фронте ныне возложена на подразделения нацгвардии и вооруженных сил Украины.

Обучение подразделений специального назначения в зоне отчуждения, где российские военные в начале вторжения нарыли окопы в Рыжем лесу, проходят в условиях повышенного радиационного фона. Здесь есть места в зоне отчуждения, где не желательно даже ходить. Вы проезжали мимо факела, там в 42 раза больше гамма излучения, чем должна быть здесь специфическая зона”, — рассказывает командир воинской части НГУ “Том”.

На белорусской территории проходит ротация личного состава и количество российских войск, по данным нашей разведки, пока не увеличивается. Таким образом, командование объединенных сил не предусматривает повторное вторжение со стороны соседней Беларуси и наступления на Киев. Ситуация может измениться в том случае, если будет замечено изменение логистики подразделений российских войск и накопления складов с боеприпасами. “Здесь находятся ВСУ с соответствующими средствами огневого поражения, танки, артиллерия. Если растет уровень угрозы – этот комплект войск будет усилен за счет опрокидывания резервов. В случае роста уровня угрозы будут проведены мероприятия по усилению как группировки, так и обороны в целом”, – командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Работают на этом направлении и мобильные огневые группы, чтобы их становилось больше, волонтеры закупают пикапы, на которые военные устанавливают ПЗРК. Эта машина идеальна для мобильных огневых групп. Мы планируем в этом году завести тысячу авто и мы их отвезем”, — убеждает руководитель благотворительного проекта Александр Пугач.

Волонтеры передали военным более десятка автомобилей, столько же бронированных пикапов на днях поедут на бахмутское направление фронта.

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