«Возможно, обращусь к Анджелине Джоли»: мать мобилизованного волонтера ищет сына по ТЦК

Появились новые подробности о приезде известной голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон и Николаев и дополнительные подробности о загадочном исчезновении волонтера Дмитрия Пищикова, который был в составе ее сопровождения, но во время поездки был остановлен для проверки документов и доставлен в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Николаевской области.

Как рассказал в комментарии ТСН.ua высокопоставленный источник в Херсонской власти, о приезде актрисы часть руководства узнала уже тогда, когда она подъехала к местному блокпосту.

«Есть такое предположение, что все это организовывало МИД. Джоли посетила некоторые медицинские учреждения с гуманитарной миссией, но о ее приезде мы узнали, когда актриса уже подъехала к блокпосту», — сообщил нам один из чиновников.

Анджелина Джоли посетила Херсон / © ТСН.ua

Также известно, что от местных властей Анджелина Джоли получила в подарок памятный жетон с символикой Херсона.

Мобилизация волонтера, который сопровождал Анджелину Джоли

В то же время появились новые подробности о Дмитрии Пищикове, которого вчера называли охранником Анджелины Джоли, но оказалось, что он был в составе сопровождения актрисы. Несмотря на то, что вчера не было сведений о мобилизации волонтера, сегодня ситуация изменилась.

Как рассказали в комментарии для ТСН.ua мама Пищикова Ирина и его невеста Юлия, Дмитрий достаточно известный волонтер, который помогал и помогает военным с автомобилями, он много раз передвигался автомобильными путями, имеет свежее заключение ВВК и ни разу не имел проблем с документами. Что именно произошло в этот раз — для них загадка.

«Я приехала в Николаев в распределительный центр, потому как в ТЦК мне сказали, что он здесь. Но Дмитрия здесь нет. Местонахождение Дмитрия неизвестно, его телефон выключен со вчерашнего вечера», — рассказала нам Юлия Лотицкая.

Она добавила, что у Дмитрия есть свежий вывод ВЛК, от июня этого года.

«У Дмитрия есть заболевание. Я хочу убедиться, что с Дмитрием все нормально», — говорит Юлия.

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Дмитрий волонтерил.

«Есть множество военных, которые могут это подтвердить, он организовывал покупку автомобилей. Дмитрий никогда не прятался, постоянно передвигался, у него проверяли документы. В последнее время Дмитрий с группой реабилитологов ездили на линию фронта, чтобы делать массажи военным. Этому есть видеоподтверждение», — говорит Юлия.

Резюмируя, она добавила, что накануне приезда Анджелины Джоли ему предложили сопровождать известное лицо.

«Он не знал, о ком идет речь. Ему предложили встретить человека на границе и привезти в пункт назначения. Он согласился», — добавила Юлия.

Мать волонтера рассуждает, обращаться ли к Анджелине Джоли

ТСН.ua разыскал и маму Дмитрия. Ее зовут Ирина Пищикова. Она не исключает, что из-за нынешней ситуации, когда доподлинно неизвестно, где ее сын, она обратится к Анджелине Джоли с просьбой взять на контроль ситуацию.

«Очень странно выглядит, что раньше он беспрепятственно передвигался, с документами у него по состоянию на сейчас все нормально. Еще вчера Дмитрий писал СМС, сегодня вообще не отвечает. Я понимаю, что много историй, связанных с ТЦК, когда людей выносят на носилках. Это беспокоит. Возможно, нужно двигаться в таком порядке, когда нужно, чтобы позвонили от Анджелины Джоли? Возможно, попробуем сделать обращение к Анджелине Джоли», — задается вопросом Ирина.

Она не исключает, что может обратиться к этой актрисе и как мама переживает, чтобы сын хотя бы был жив.

«Я начинаю нервничать не просто очень сильно, а на грани…», — говорит Ирина.

Непосредственно в Николаевском областном ТЦК и СП на вопрос ТСН.ua о том, что известно по состоянию на сегодняшний день о Дмитрии Пищикове, которого близкие считают загадочно исчезнувшим, ответили коротко: «Все прошло в рамках закона».

Ближе к вечеру мать Дмитрия сообщила нам, что, по предварительной информации, сын находится в Вознесенском ТЦК.

В свою очередь, хотя телефон Дмитрия Пищикова по состоянию на 15.00 был выключен, несколько часов назад на его странице в соцсети появился пост, где было сообщено следующее: «Я здесь еще. Хоть из подвала выпустили, пока решается». На что один из его подписчиков ответил: «Братан, ты легенда».

Напомним, ранее сообщалось о том, как визит Анджелины Джоли в Херсон обернулся скандалом.