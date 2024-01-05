"Операция, которая может переломить ход войны": все, что известно о возможном наступлении России на Харьков

Способны ли россияне на новое наступление на Харьковщину и какие у них шансы.

15 января 2024 года Россия может начать новое наступление на Харьковщину, утверждает The Telegraph. Британское издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вооруженные силы Украины готовятся к наземному нападению. Впрочем, местные власти отрицают эти данные, но не исключают атак по энергетике.

Какая ситуация сейчас на Лимано-Купянском направлении фронта, способны ли россияне пойти в новое наступление и какие у них шансы, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

Наступление России на Харьков: что известно

По данным СМИ, в Украине готовятся к новому наступлению России в Харьковской области. Близкий к ВСУ источник The Telegraph утверждает, что массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него в четверг, 4 января, рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели.

Поздно вечером в среду, 3 января, источник издания заявил: "Целый день на военных объектах по всему региону велись бомбардировки перед наступлением". Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные, 7 января.

По мнению источника Thе Telegraph, вскоре после этого может начаться наземное наступление. Возможная дата начала – 15 января.

В то же время, как пишет издание, западные аналитики отмечают, что на линии фронта мало что изменилось. Она осталась в основном статической, а российские войска совершают лишь нерегулярные единичные атаки.

Планирует ли Россия новое наступление на Харьков

Военный аналитик, полковник Петр Черник в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что из открытых источников нет никакой информации, что в Харьковской области происходит наращивание какой-то серьезной российской группировки.

Кроме того, по словам Петра Черника, ко всему, что пишут на больших мировых площадках, нужно относиться очень предвзято и фильтровать информацию. Ведь наш враг научился "вбрасывать" нужную им информацию.

“А теперь идем от противоположного. Если даже они и прибегнут к наступлению, то оно возможно только в пехотном режиме. Ибо лучшая техника, которая сейчас у них есть, сосредоточена на восточном плацдарме исключительно с одной целью — у них задача выйти на границы Донецкой и Луганской области. Я не отменяю, что такое может произойти, но перегревать эту информацию, что это уже катастрофа, совершенно не мудро и неправильно”, — рассказал Петр Черник.

Ситуация в Харьковской области / Фото: Deepstatemap

Военный аналитик вспомнил, что мы справились с нашествием россиян в первые дни войны, когда не были готовы к подобным атакам. Сейчас же, по словам Петра Черника, с инженерной точки зрения на Харьковщине все давно укреплено и заминировано.

“Если они и отважатся, то добро пожаловать москалям в нашу землю. Еще раз: я не отменяю такой возможности, но нет оснований перегревать, что это какая-то серьезная операция, которая может переломить ход войны. Никаким образом нет”, — рассказал Петр Черник.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении фронта пока неизменна, отметил военный аналитик. Никаких особых изменений тактической ситуации пока не просматривается, происходят штатные боевые действия.

Наступление на Харьков 2024: что говорит власть

Местные власти отрицают данные о новом наступлении на Харьковщине, но не исключают атак по энергетике. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, комментируя материал Thе Telegraph, сказал, что на разных направлениях фронта в Харьковской области пока не фиксируют скопления российских войск.

"Для того чтобы говорить о любом наступлении или планах врага, он должен сконцентрировать свои военные подразделения в том или ином направлении. Пока такой концентрации нет. Тем не менее, ситуация может меняться ежеминутно и мы, конечно, внимательно следим за этим", — рассказал Олег Синегубов на брифинге.

Глава ОВА отметил, что Россия не отказывается от намерения вернуть утраченные в ноябре 2022 года территории и захватить Харьков. В настоящее время россияне массированно обстреливают населенные пункты вблизи границы. В частности, село Липцы и соседние села.

"За последние два дня войска РФ выпустили по этим населенным пунктам десятки ракет С-300. Зафиксированы попадания в жилые дома, другие объекты гражданской инфраструктуры", — сообщил Олег Синегубов.

По его словам, по информации разведки, Россия в дальнейшем может бить по критической и энергетической инфраструктуре Харькова и области.

Новое наступление на Харьков: что говорят в ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны в комментарии РБК-Украина Андрей Черняк сообщил, что украинская разведка не подтверждает информацию источников The Telegraph. Впрочем, по его словам, определенное накопление сил враг все же совершает.

"ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января ", — рассказал Андрей Черняк.

Он отметил, что все попытки российских войск реализовать какие-либо операции стратегического или оперативного уровня до сих пор не имели успехов.

Ситуация в Харьковской области / Фото: Deepstatemap

Наступление на Харьков 2024: что говорят в ВСУ

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии Liga.net назвал данные британского СМИ "бредом".

По его словам, журналисты "все перекрутили" и в материале нет "ничего нового". Владимир Фитьо заявил, что The Telegraph ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не заслуживающий внимания".

Напомним, разведка Британии оценила ситуацию на фронте за последнюю неделю.

Читайте также: