Возможны отключения света для населения: когда ожидать, какие будут графики и где их найти

Наибольший дефицит электроэнергии фиксируется в вечерние часы – с 18:00 до 24:00.

Из-за мощных ударов России по энергосистеме существует высокий риск, что летом могут вводить графики аварийного отключения света. Ограничения мощности уже действуют для промышленности.

Когда следует быть готовым, по прогнозам экспертов, к отключению света, как будут действовать графики и какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 9 мая — читайте в материале ТСН.ua.

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Какая ситуация в энергосистеме

По информации "Укрэнерго", по состоянию на 9 мая в энергосистеме, за исключением дневных часов, имеется значительный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций.

Как пояснили в энергокомпании, днем объем дефицита электроэнергии уменьшается благодаря активной работе электростанций на ВИЭ, однако в другие часы — с 18:00 до 24:00, недостаток электроэнергии значительный.

В настоящее время "Укрэнерго" удается избегать отключений бытовых потребителей, применяя следующие меры по преодолению дефицита:

импорт и аварийная помощь из стран Европы,

ограничение потребления промышленных потребителей.

"Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", — подчеркнули в "Укрэнерго".

Когда украинцам приготовиться к отключению света — прогнозы экспертов

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, украинцы должны быть готовы к тому, что летом будут отключения света.

"Я уверен, что у нас будет дефицит электроэнергии и мы, возможно, даже придем к тому, что будем вынуждены отключать некоторые промышленные объекты, некоторые бизнес-объекты, хотя бы до населения не дошло, но не гарантирую, что и население не будут отключать в особо жаркие дни", – считает энергетический эксперт.

С таким предположением также согласен председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, генеральный директор Solar Generation доктор технических наук Станислав Игнатьев. По его словам, отключения электроэнергии возможны не только из-за дефицита, но и из-за состояния сетей, "поскольку сгенерировать электрическую энергию, к примеру, атомной электростанции – это одно, а передать и донести до конечного потребителя – совсем другое".

"Мы помним, что враг и позапрошлого отопительного периода, и в эти масштабные операции бьет не только по объектам генерации, но и по элементам энергосистемы, в частности, по крупным подстанциям государственной компании НЭК "Укрэнерго", поэтому здесь тоже есть достаточно высокие риски", – сказал он в эфире "Эспрессо".

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Россия вывела из строя две ГЭС

Кроме ТЭС страна-террористка также бьет по гидроэлетростанциям. На фоне постоянных массированных атак по эксплуатации выведены две гидроэлетростанции (ГЭС).

"8 мая во время утренних обстрелов критической инфраструктуры значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества, как никогда, чрезвычайно", - сообщили 9 мая в Укргидроэнерго.

Вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения, подчеркнули там.

Какие будут графики и где их найти

По данным "Укрэнерго", в случае необходимости ограничения энергоснабжения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будут обнародованы на официальных страницах местных облэнерго.

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В "Укрэнерго" оценили, возможны ли блекауты

В "Укрэнерго" отметили, что дефицит мощности в энергосистеме Украины из-за российских ударов будет ощущаться на протяжении многих месяцев, однако пока сложно спрогнозировать, будут ли отключения света летом.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью одному из каналов подчеркнул, что ограничение электроснабжения — это крайняя мера, которую могут применить.

"Во-первых, мы не знаем, какими будут новые атаки врага. Во-вторых, даже тот объем повреждений, причиненных энергосистеме от 22 марта, очень значителен. Он в разы уменьшил имеющиеся возможности, например, тепловой генерации производить электричество во время летней ремонтной кампании на атомных электростанциях. Поэтому мы увидим все из ситуации", — подчеркнул он.

Напомним, в Минэнерго объяснили, зачем Россия возобновила обстрелы энергетической инфраструктуры.

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