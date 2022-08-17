Возможны удары по центрам принятия решений: эксперт заявил о ракетной угрозе для Киева со стороны Беларуси

В связи с накоплением российских ракетных систем в Беларуси вдоль границы с Украиной существует серьезная угроза ракетных ударов по Киеву и так называемых центрах принятия решений в столице.

Кроме того, угроза ракетных атак с территории РБ остается для других территорий Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Залужный неоднократно подчеркивал высокую вероятность нанесения ракетных ударов с территории Республики Беларусь. Давайте вспомним недавнее заявление Путина о возможности передачи РФ оперативно-тактических комплексов "Искандер". Дело в том, что в свое время Беларусь пыталась закупить у РФ эту модификацию оперативно-тактических комплексов. Но есть несколько модификаций", – сказал эксперт.

Дальность поражения экспортного варианта "Искандер" составляет до 280 км. Однако есть "Искандер М" с дальностью поражения до 500 км.

"И вот здесь большой вопрос – какие собственно оперативно-тактические комплексы будут перекинуты с территории РФ. На вооружении в РБ есть и собственный оперативно-тактический комплекс "Полонез", для которого можно использовать ракету М20 с дальностью поражения до 300 км. То есть это все дает основания говорить о том, что использование территории РБ для нанесения ракетных ударов следует рассматривать как серьезный сценарий", – сказал Снегирев.

В то же время он сообщил, что не подтверждается информация от расследователей "Белорусский гаюн" о размещении "Искандеров" вблизи белорусского аэродрома "Зябровка", "на котором неосторожно курил российский прапорщик". Это следует рассматривать как элемент российской информационно-психологической операции.

"Речь идет о том, что на этом аэродроме "Зябровка" действительно зафиксировано накопление ракет С-300, С-400, но не "Искандеров", — заметил военный эксперт.

"То есть вероятность ударов сохраняется. С-300, если он переделан для нанесения ударов на определенных целях, дальность поражения – до 200 км. Но этого достаточно, если говорится о наличии С-300, "Полонез" и "Искандеров", то расстояние позволяет говорить о том, что РФ может рассматривать нанесение ударов по так называемым центрам принятия решений. Речь идет и о городе Киеве. Мы не должны отвергать этот сценарий, мы должны относиться к нему серьезно", – резюмировал Снегирев.

Напомним, 16 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о беспокойстве по поводу расположения ракетных систем вдоль госграницы со стороны Беларуси, в том числе на аэродроме "Зябровка".

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