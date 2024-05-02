Возможные ракетные удары на Пасху: Жданов ответил, нужно ли уезжать из городов

О высокой вероятности, что Россия готовит ракетные провокации на Пасху, предупреждает Центр противодействия дезинформации. В Киеве и других городах Украины в воскресенье, 5 мая, усилят меры безопасности из-за возможной атаки. Горожан призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Куда и когда могут нанести удар россияне и сколько ракет у них в запасах, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия может устроить несколько массированных атак

По словам военного эксперта, на сегодняшний день российская армия ограничена в своих возможностях.

“Я бы сослался на генерала Буданова, который сказал, что у них ракет на несколько массированных обстрелов. Небольшое количество ракет", – говорит Олег Жданов.

Когда могут ударить

Относительно того, когда и насколько это будет мощно — трудно прогнозировать, рассказал военный эксперт.

“Я бы здесь даже не брался прогнозировать. Видите, Россия постоянно поступает алогично. Мы ждем скрепо, а они не наносят, а наносят в другое время. Не ждем скрепов — они приурочивают очередной удар к какой-то дате. Так что здесь сказать, когда и как трудно", — говорит Олег Жданов.

По его словам, яркий пример этому последние российские атаки по Одессе и Харькову, Сумам и Чернигову.

"Они попали под раздачу. Никто даже не предполагал, что по Одессе ударят позавчера, и вчера снова ракета прилетела. Возможно, на Пасху ударят, 7 мая – инаугурация Путина, 9 мая у них "победа"... Вчера на российском ВДНХ открылась выставка западного вооружения, подбитого российской армией на поле боя в Украине. Так что здесь очень трудно сказать, когда", – говорит военный эксперт.

Олег Жданов считает, что Россия будет больше привязывать обстрелы к поставкам вооружения.

“Где-то через неделю у нас уже должны начать поступать объемы боеприпасов и техники. Сегодня они двигаются по территории Европы, а через неделю она начнет заходить в Украину. Будут места ее накопления. Вот вполне вероятно, что Россия может наносить ракетно-шахедные или хотя бы шахматные удары для того, чтобы постараться максимально поразить эту технику", – рассказал военный эксперт.

Нужно ли уезжать из города на Пасху

Олег Жданов говорит, что тревогу не стоит игнорировать ни в Пасхальные праздники, ни в любой другой день.

“На Пасху будут большие скопления людей, особенно у церквей и других культовых сооружений. И это большой праздник — гражданские люди могут пойти на какие-то гуляния, просто на прогулку в город и может произойти как в Одессе. Одна ракета и большая трагедия", – рассказал военный эксперт.

Способна ли Россия выпустить до 100 ракет во время атаки

Олег Жданов считает, что сейчас российская армия не способна выпустить по Украине около 100 ракет во время одной атаки.

“Последние массированные удары показывают, что 50-60 ракет они могут не больше. А дальше уже там они дополняют дронами. И это разнотипные ракеты. То есть все, что есть, все пускают. В России не так уж много возможностей осталось по ракетным ударам", — говорит военный эксперт.

Напомним, украинцы должны быть готовы. По случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

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