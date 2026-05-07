Возможный удар России по Киеву после 9 мая: эксперт назвал главные сценарии угрозы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал сценарии угроз для Украины на ближайшую неделю

Россия и Кремль третьи сутки подряд официально угрожают Украине массированным ударом — в российских пабликах публикуются сгенерированные искусственным интеллектом фотографии разрушенного центра Киева, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова также сделала заявление о возможном массированном обстреле украинской столицы, российский МИД призвал иностранных дипломатов покинуть Киев, а помощник российского диктатора Юрий Ушаков призвал киевлян эвакуироваться на случай «удара возмездия».

В свою очередь, украинский военный эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua выразил мнение, что в течение всего периода полномасштабного вторжения Россия и так била по украинским городам, не делая при этом никаких таких заявлений. Как известно, от ударов иногда страдали и иностранные дипломатические представительства.

«Российские оккупанты обстреливают Украину системно, примерно по таймингу один массированный ракетно-дроновый удар в неделю. Это среднестатистический показатель ударов. Массированный комбинированный удар — это не менее 500 дронов комбинированного типа, комбинированная номенклатура ракетного вооружения, до 50 и более ракет. Последний такой удар наносился в ночь на 25 апреля. То есть, с учетом всех этих тенденций почти две недели такие удары не наносились. У России есть для этого боекомплект, есть возможность. Если с 7 на 8 мая они не нанесут удара, то он может быть после 9 мая. В любом случае, этот удар может быть нанесен», — высказывает свое видение ситуации Коваленко.

Войну в Украине Россия продолжит массированной атакой: вероятно, после 9 мая

«И снова повторюсь — это боекомплект, который накапливался по результату отсутствия таких ударов в течение двух недель. Будет ли этот удар мощнее, чем 25 апреля — вполне возможно. Возможно, даже «Орешником». Он — плацебо голого короля, но россияне очень любят ним пугать. И, к сожалению, в нашем обществе есть люди, которые пугаются, когда слышат это название. Поэтому удар может быть в любом случае. Ударим мы по Москве или не ударим. Ударим мы вообще по РФ 9 мая, по каким-то военным объектам или нет — нет никакой разницы. Массированный удар по Украине может произойти. 9 мая здесь ни при чем, это манипуляция на панических настроениях, Россия любит манипулировать. Они, россияне, и сами сейчас паникуют, но пытаются свою панику нивелировать, замаскировать созданием панических настроений в Украине. Такие их заявления нужны еще для того, чтобы в дальнейшем обвинять украинские власти, мол, ее предупреждали», — говорит аналитик.

Резюмируя, он приходит к выводу, что Россия пытается представить свой запланированный удар как вину руководства Украины.

«Это — информационно-психологическая спецоперация, которая будет развиваться в течение нескольких недель после возможного удара», — предполагает Коваленко.

Россия предупредила о ракетном ударе посольства

По его мнению, предупреждение от России посольствам, которые размещаются в Украине, — это запугивание.

«Когда они каждый раз наносят удары по Украине и по нашей столице, они часто предупреждают? Нет! Хотя летит и аэробалистика, и «Кинжалы», и дроны. В таком случае нет опасности для посольств? Сейчас привлекают внимание, мол, будет что-то невероятное. Практически ядерный удар. Никакого ядерного удара не последует. Но эта истерия демонстрирует уровень паники в Кремле», — уверен Коваленко.

Из всего этого эксперт делает вывод, что сейчас наблюдается такой накал страстей, какого не было в мае 2022, 2023, 2024, 2025.

«Во-первых, у России провал на фронте. У нее — отсутствие возможности защитить себя от наших ударов по ее тыловым зонам. Россия проигрывает эту войну не просто по словам аналитиков. Сейчас она не может скрывать, что она эту войну проигрывает на поле боя, в тылу, на дипломатическом уровне», — говорит он.

