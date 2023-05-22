Возмутился просьбой об украинском и угрожал: детали языкового скандала с проректором частного вуза в Киеве

В столичном частном вузе проректор отказался переходить на украинский, когда студентка заявила, что русский ей неприемлем. Затем начал унижать девушку и даже угрожал отчислением. Этот разговор записали другие студенты. Произошло это еще в сентябре прошлого года, но только сейчас получило огласку, потому что аудиозапись попала в соцсети, говорится в ТСН.

На записи разговора проректор Киевской Академии прикладных искусств с первокурсницей Марией. На собрании в общежитии в сентябре прошлого года Александр Лубянский спросил, есть ли возражения, что он будет проводить его на русском? Мария – единственная сказала, что против. “Она в своей стране хочет украинский язык, так это моя страна, я в третьем поколении в этом городе. Родной язык у меня русский”, — заявляет на записи проректор.

Далее говорит Мария, проректор отдал приказ выйти из аудитории, а также пригрозил отчислением. "Ты вообще знаешь кто я, я журналист, могу сделать так, что тебя больше никуда не примут. Я ему совсем не хамила, очень спокойно говорила. Думала только, чтобы не заплакать”, — передает тогдашние события девушка.

Мария – единственная сказала, что против русского

Мария опередила угрозы и забрала документы из вуза. Сейчас учится во львовской политехнике и только через девять месяцев решилась рассказать об инциденте. Записи разговоров с проректором прислала журналистке и блогерке Эме Антонюк, которая их обнародовала и история получила огласку. “Большой вопрос, где еще эти люди, которым важен украинский, где еще могут претендовать на обслуживание, сервис на украинском? В Канаде? Какая-нибудь на Марсе колония? Я раньше говорила, что сначала заходит в страну русская культура и русский язык, а потом русский танк и я говорила посмотрите в учебники по истории, теперь я говорю: посмотрите в окно”, — говорит блоггер.

Проректор Александр Лубянский подтверждает, что инцидент был. “Я не проводил лекцию, это было дружеское собеседование. А каким тоном она попросила, сказала бы: уважаемый Александр Владимирович, а можно общаться… А то "я требую", что-нибудь такое. Я как отреагировал, ну командирским тоном, я сделал замечание, что она невежливая», — убеждает он.

Ректор вуза говорит, тогда студентка по поводу инцидента к ней не обращалась, а огласка через девять месяцев называет провокацией против вуза. "Кстати, Светлана Павловна (ректор — ред.) за этот конфликт, подала на развод", — рассказывает проректор о разводе с женой, которая и является его руководителем.

На инцидент уже отреагировал языковой омбудсмен. Говорит, жалобы на этот частный вуз поступают не впервые, так что будут служебные проверки и кадровые решения. “Имеет признаки нарушения закона о языке по двум направлениям: признаки унижения украинского языка как государственного, называя его киевским наречием. А во-вторых – это нарушение 21 статьи: язык образовательного процесса”, — добавляет уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Всего с начала года в офис омбудсмена поступило почти тысяча обращений по поводу языковых нарушений в различных сферах.

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