Вознесение Господне: как и когда праздновать и почему главный цвет этого дня белый

Вознесение — это великий двунадесятый праздник, который всегда приходится на 40 день после Пасхи.

Завтра, 10 июня 2021 года, православный мир будет праздновать Вознесение Господне.

Это великий двунадесятый праздник, который ежегодно меняет дату в зависимости от Пасхи. Вознесение всегда празднуется на 40 день после Пасхи.

В этот день главный цвет в церквях — белый, в честь сияния Господа, и символизирует славу Божию.

Что означает праздник Вознесения

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На праздник Вознесения Господня церковь вспоминает евангельское событие — встречу Иисуса Христа с учениками спустя 40 дней после Пасхи и Его удивительное вознесения на небо.

В тот день Учитель благословил учеников проповедовать Евангелие по всему миру. Но добавил, что перед тем придет Дух Утешитель (Святой Дух), что поможет им выполнить эту проповедь. Что ученики не должны идти из Иерусалима, пока не дождутся Духа Святого (что произошло на праздник Троицы).

После беседы с учениками Иисус поднялся на небо, и облака отнесли его в обитель Отца Небесного. Указано, что Христос вознесся на Небо, благословляя учеников. Церковь трактует это как вечное и постоянное благословение людей Господом.

Далее написано, что Христос воссел справа от Бога Отца. Это означает, что Отец с тех пор разделяет Свою власть со Своим Сыном. Что Христос стал главным ходатаем всего человечества. Господь смотрит на человечество только через Своего Сына.

Ученики очень грустили, что Учитель покинул их, но удивительное Вознесение Господне сменило их настроение надеждой и радостью. В приподнятом настроении апостолы возвратились в Иерусалим, ожидая Духа Святого, которого завещал Иисус Христос.

Где произошло Вознесение Господне

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О Вознесении рассказали апостол Лука и апостол Марк в своих Евангелиях.

Вознесение Господне произошло на Елеонской горе. Сейчас там работает православный храм — часовня Вознесения.

Часовня является местом всемирного паломничества христиан.

В часовне Вознесения есть интересная реликвия — стопа Спасителя, которую паломники называют "стопой Христа". Это отпечаток стопы, который по преданию остался после вознесения Иисуса Христа на небо.

По историческим данным стопы было две, но в 12 веке мусульмане отсекли одну стопу и перенесли ее в мечеть Эль-Акса, где она существует до сих пор. Коснуться стопы Спасителя считается большим благословением.

Что надо делать на Вознесение

Вознесения — праздник радости от того, что у всех людей есть ходатай перед Господом, который простил и оправдал каждого человека своей кровью на Голгофе.

Во времена Ветхого Завета пророки говорили о том, что Господь искал кого-то из людей, кто будет ходатаем, станет в проломе за человечество. Тогда такого человека не нашлось. Чтобы не оставлять человечество без помощи, Бог-Отец и посылает на землю Своего Сына, который рождается человеком и становится тем самым ходатаем за людей перед Богом.

С момента Вознесения Господь-Отец смотрит на человечество через раны Иисуса Христа.

Поэтому в этот день надо особенно радоваться тому, что у людей есть свой ходатай перед Богом.

На Вознесение Господне желательно прийти в храм утром на литургию, при желании — исповедоваться и причаститься.

В этот день нежелательно начинать новых дел, а надо больше вспоминать о евангельских событиях и молиться.

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