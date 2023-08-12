Возобновление полетов из Украины: какие перспективы и что говорят эксперты

Несмотря на войну, в Украине снова заговорили о возможном возобновлении авиасообщения. Сайт ТСН.ua расспросил у экспертов, насколько реально восстановить полеты гражданской авиации во время войны и какие для этого есть перспективы.

Авиакомпания Air Ocean Airlines предложила возобновить полеты из аэропорта Ужгорода в Европу, мол, местный аэропорт расположен вплотную к словацкой границе, поэтому после взлета авиалайнер сразу попадает в воздушное пространство НАТО, что сделает такие авиаперевозки, по мнению перевозчика, безопасными. Для этого компания готова использовать два самолета Ан-148, которыми пользовалась до начала войны. По словам директора авиакомпании Вячеслава Гериги, компания могла бы открыть полеты из Ужгорода, если это будет признано безопасным.

Аэропорт в Ужгороде/фото из открытых источников

В Закарпатской областной военной администрации сайту ТСН.ua сообщили, что не выдают подобных разрешений. Там тоже отмечают опасность от ракетных ударов врага, но намекают, что подобные решения принимаются на уровне руководства государства и соответствующих профильных учреждений.

Если раньше в Воздушных силах ВСУ достаточно скептически комментировали заявления о намерениях авиакомпаний возобновить полеты из Украины, то в случае с Ужгородом воздержались от комментариев.

Близость к границе безопасность не гарантирует

Эксперты, с которыми пообщался сайт ТСН.ua, говорят, что возобновление полетов зависит, прежде всего, от их безопасности, а с учетом ситуации, сейчас опасно на территории всего государства, в том числе, и в Ужгороде.

"Выполнение полетов из любого аэропорта Украины возможны только при наличии постоянно действующей противоракетной и противовоздушной обороны. Это тот фактор, который позволит нам возобновить полеты для гражданской авиации. Начало полетов из любого аэропорта Украины, любым авиаперевозчиком должно быть утверждено на международном уровне, ведь Украина является частью Европейской системы воздушного пространства, как с точки зрения безопасности полетов так и аэронавигации. Соответственно, пока не будет четкого решения органов, обеспечивающих безопасность полетов, к этому моменту говорить о возобновлении полетов, в частности, компанией Air Ocean Airlines из аэропорта Ужгород, нецелесообразно", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Новиков, авиационный эксперт и глава благотворительного фонда "Помощь львовскому оборонному кластеру".

Пока небо над Украиной остается закрытым для гражданской авиации / Фото: Unsplash

Он добавляет, что тезис о том, что аэропорт Ужгород имеет определенные преимущества в условиях войны, имеет немного мифический привкус.

"Говорить, что благодаря тому, что аэропорт близко к границе и поэтому его можно использовать для безопасных полетов – это мягко говоря недальновидно и непрофессионально для людей, которые делают такие заявления. За полтора года войны, мы видим, что ракеты и шахеды врага могут долетать и до Ужгорода.То вооружение, которое против нас применяет враг, подвергает опасности все без исключения аэропорты Украины. Это опасно — как для пассажиров, так и для экипажей воздушных судов. Я считаю, что подвергать опасности такое большое количество людей не нужно. Причем в Ужгороде аэропорт находится в городской полосе, и полеты там возможны только в одном направлении — в сторону западной Европы, следовательно, мы еще и подвергаем опасности приграничные районы Словакии", — объясняет нам Кирилл Новиков.

Почему не взяться за беспилотную авиацию?

Вместе с тем эксперт говорит, что чиновникам уже давно нужно подумать о развитии авиационных перевозок с применением альтернативного авиатранспорта, чтобы обеспечить работой специалистов малой авиации, которые в результате остались без работы.

"Специалисты должны бы продумать, как можно было выполнять полеты альтернативными видами транспорта. Сейчас в Европе активно работает несколько перевозчиков, доставляющих грузы и не обязательно пилотируемой авиацией, это может быть и беспилотная. Есть целый пласт изделий беспилотной авиации — крупные самолетного типа беспилотники, которые могут перевозить грузы. Почему-то наши власти смотрят на это направление скептически. Я считаю, что нужно развивать эту нишу, чтобы специалисты даже в условиях войны имели работу", — заключает Кирилл Новиков.

Готовы сразу вернуться в небо

Как и при каких условиях можно возобновить авиаперевозки в Украине до окончания войны, сайт ТСН.ua поинтересовался у авиакомпании SkyUp. Может ли быть восстановление полетов частичным, например, с аэродромов на западной Украине и что для этого необходимо?

А авиакомпании нас заверили, что этот вопрос следует рассматривать комплексно и учитывать множество факторов. В первую очередь процесс возобновления работы будет зависеть от условий безопасности полетов в украинском небе, а дальше – от активной позиции государства, заинтересованности международных инвесторов, готовности страховых компаний предоставлять страховое покрытие, сохранение лицензий авиационного персонала, платежеспособности наших граждан и т.д.

Авиакомпания SkyUp готова первой вернуться в украинское небо после его открытия / Фото: skyup.aero

"К примеру, если страна приступит к подготовительной работе уже сейчас и разработает план по восстановлению авиационной инфраструктуры и привлечению средств в эту сферу, это может быть вопросом нескольких месяцев после того, как позволяют гражданские полеты после победы Украины. Очень важно говорить о будущем авиации уже сейчас и насколько это возможно, прогнозировать механизмы, которые будет вводить государство для возобновления авиации и защиты украинских бизнесов", – рассказали сайту ТСН.ua в пресс-службе SkyUp.

Там добавляют, что SkyUp как компания из украинской ДНК первой готова вернуться в украинское небо после его открытия.

"Однако для восстановления полноценной работы всего авиационного потенциала страны могут потребоваться месяцы. На сегодняшний день мы сохраняем более 1200 рабочих мест в авиационной отрасли. Вместе с тем в условиях ограниченных возможностей для операционной деятельности уже уплатили налогов на сумму более 165 млн грн. Мы убеждены, что гражданская авиация Украины обладает большим потенциалом для развития и после победы будет играть важную роль в формировании инвестиционной привлекательности нашей страны", — добавляют в авиакомпании.

Также сайт ТСН.ua поинтересовался мнением о возможном возобновлении полетов у крупнейшего авиаперевозчика страны – авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".

Еще в апреле этого года компания сообщила о продолжении приостановки регулярных и чартерных рейсов из и в страну до отмены военного положения и открытия воздушного пространства Украины.

Представители МАУ обещают несколько позже поделиться своим мнением на эту тему. Мы его опубликуем, как только получим.

Что говорят в аэропорту "Борисполь"

В Международном аэропорту "Борисполь" отмечают, что с самого начала войны надеются на возобновление работы аэропорта.

В Международном аэропорту "Борисполь" говорят, что готовы возобновить работу аэродрома/фото из открытых источников

"Мы все время на это надеемся, сейчас для нас важно поддержка критической аэропортовой инфраструктуры и нашего квалифицированного персонала, который мы сохраняем во время войны. Но вопрос возобновления работы аэропорта станет возможным, когда будет решен вопрос безопасности полетов. Все это должно решаться на уровне государственных и международных авиационных организаций — EASA, Украеродвижения, EUROCONTROL, Государственной авиационной службы Украины, других органов. Если вы нас спросите, готовы ли мы возобновить работу, то ответим – да, мы постоянно работаем для того, чтобы за относительно короткий срок, как только позволит ситуация с безопасностью возобновить полеты. Но пока над Украиной небо закрыто для гражданских полетов", — пояснили сайту ТСН.ua в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Летали и во время войны

Интересно, что в апреле этого года из Международного аэропорта "Борисполь" был эвакуирован авиалайнер компании SkyUp. Он успешно вылетел за границу нашего государства.

В авиакомпании не разглашают деталей эвакуации, но уверяют, что это был единственный их самолет, который из-за войны остался в Украине.

"Мы эвакуировали свой самолет UR-SQP Boeing 737-800 на 189 мест из аэропорта "Борисполь" (Киев) в аэропорт Яссы (Румыния). Это был последний борт из нашего флота, который находился в Украине. Как раз перед самой войной его развернули на границе", — сообщили сайту ТСН.ua в пресс-службе компании.

Также известно, что во время войны из Львова вылетал самолет Wizz Air и турецкий военный самолет из "Борисполя". То есть редкие случаи полетов в украинском небе были.

Возобновление полетов возможно, если полностью обеспечить безопасность для пассажиров / Фото: РИА Новости

Надежда на полеты есть, но очень мала

Эксперты говорят, что все же возобновление авиаперевозок в Украине возможно, но с соблюдением всех условий безопасности во время войны.

"Знаю, что в министерстве работают над этим вопросом. Главная цель — обеспечить безопасность для пассажиров, но пока она не будет полностью гарантирована — возобновление полетов будет невозможным. Что касается аэропорта, то я не думаю, что им может стать аэропорт Ужгорода. Там технически взлетна полоса не готова для того, чтобы принимать регулярные рейсы на самолетах, которыми пользуется сейчас большинство авиакомпаний. Там нужно сначала значительно финансово вкладываться в инфраструктуру аэропорта. Я думаю, что речь идет об условном аэропорту Львова или даже Киева. Но это только мои догадки. Слишком сложные вещи при планировании возобновления авиасообщения в условиях войны", — объяснил сайту ТСН.ua Андрей Гук, эксперт по авиационному праву.

Что говорят в Госавиаслужбе

В Государственной авиационной службе Украины сайту ТСН.ua сообщили, что пока нет оснований для предоставления комментариев относительно заявлений представителей субъектов авиационной деятельности об их намерениях.

"Поэтому, за разъяснениями относительно такой информации просим обращаться непосредственно к заявителям", - сообщил сайту ТСН.ua Александр Бильчук, глава Государственной авиационной службы Украины.

Он добавляют, что с целью обеспечения защиты гражданской авиации (далее – ГА) сейчас, согласно Общей оценке уровня угрозы и рисков авиационной безопасности ГА в пределах территории Украины и воздушного пространства над ней, утвержденной приказом Госавиаслужбы от 04.07.2023 № 438, территория Украины и воздушное пространство над ней отнесено к конфликтным зонам с высокой степенью риска авиационной безопасности.

Это связано с наличием на территории Украины реальных угроз для воздушных судов ГА и персонала гражданских аэропортов/аэродромов, вызванных полномасштабным военным вторжением вооруженных сил российской федерации на территорию Украины - обстрелы населенных пунктов, уничтожение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

"Улучшение ситуации безопасности на территории Украины не наблюдается, безопасные условия для пребывания на объектах аэродромной инфраструктуры и полетов воздушных судов ГА в воздушном пространстве Украины отсутствуют. Следует также отметить, что в настоящее время по представлению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины путем издания сообщения для пилотов установлен запрет на использование воздушного пространства Украины для полетов всех воздушных судов, кроме государственных воздушных судов и полетов, выполняемых с разрешения Генерального штаба ВСУ. Учитывая это, за информацией о количестве эвакуированных самолетов или таких, которые, возможно, предполагается эвакуировать в дальнейшем, предлагаем обращаться в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины", - сообщил ТСН.ua Александр Бильчук, глава Государственной авиационной службы Украины..

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в небе над Украиной заметили пассажирский самолет: что об этом известно.

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