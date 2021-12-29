Возобновлению движения после аварии с цистерной на трассе Киев-Чоп мешает непогода

Сам грузовик до сих пор на месте, его не убрали, правда, уже вытащили из кювета.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области, где в аварию попала перевозившая пропан фура, угрозы утечки нет.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Сам грузовик до сих пор на месте, его не убрали, правда, уже вытащили из кювета, удалось это со второй попытки. Тягач, приехавший утром, не смог потянуть цистерну, поэтому вызвали еще один. На подъезде к месту аварии по обе стороны до сих пор несколько километровые пробки. Патрульные снабжают реверсное движение. Поэтому водителям нужно учесть это.

«Был вызван эвакуатор, пытающийся достать транспортное средство, чтобы было возобновлено движение. Из-за большого наплыва транспортных средств на участке дороги образовалась большая пробка, поэтому мы стараемся как можно быстрее достать транспортное средство, или восстановить движение и не затруднять проезд», — говорят патрульные.

Авария произошла накануне вечером. 31-летний водитель за рулем легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу прямо под грузовик с цистерной. Как оказалось впоследствии, водитель легковушки был пьян, в его крови было 1,5 промилле алкоголя. Избегая удара водитель грузовика взял вправо, кабина съехала в кювет, а прицеп с цистерной перекрыл дорогу. Чудом никто не пострадал.

Внутри цистерны пропан, его везли из Польши, полицейские говорят это счастье, что цистерна не разгерметизировалась и не произошла утечка, иначе могли произойти взрыв и пожар, а совсем рядом станция обслуживания грузовиков, где работают многие.

Приблизительно через час грузовик должны забрать с трассы, и возможно трафик будет быстрее. Но неизвестно, как быстро удастся это сделать с учетом непогоды. Сейчас падает дождь, который при минус четырех уже сразу примерзает. Так что на дорогах кое-где скользко. Ледом сковало и тротуары. Автодороги преимущественно посыпаны, но все же случаются аварии, поэтому водителям нужно существенно снизить скорость, а пешеходам быть внимательными.

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