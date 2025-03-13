Возобновят ли полеты пассажирских самолетов в Украине во время войны: Антонов ответил

Легенда авиации, командир самолета "Мрія" Дмитрий Антонов рассказал, могут ли возобновить гражданские полеты в Украине во время войны.

В эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной он объяснил, что безопасность – это первое, что необходимо для того, чтобы снова взлетали гражданские самолеты с пассажирами.

По его словам, несмотря на то, что ее невозможно обеспечить сегодня, начинать работу над возобновлением полетов можно уже сейчас.

“Я понимаю, война, летят КАБы, бомбы, ракеты – это очень-очень опасно. Но можно работать уже на земле, можно восстанавливать инфраструктуру аэропортов, можно готовиться к открытию терминалов, например. Можно хотя бы планы какие-либо делать в этом направлении. А потом, как только закончится (война – ред.), нужно будет возвращать летчиков, которые сейчас по всему миру летают. Я встречался и в Южной Америке с нашими лётчиками, и в Африке, в Азии. Бангладеш, к примеру, там наши самолеты летают, они в аренде. Надо будет найти такие условия для лётчиков, чтобы у них было желание работать здесь. Хотя бы такие условия, как сейчас у них там”, – говорит Дмитрий Антонов.

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