Возрастет ли рождаемость после окончания войны в Украине: демограф объяснил

Александр Гладун

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Демограф Александр Гладун объяснил, вырастет ли рождаемость после окончания войны в Украине. Он отметил, что такой сценарий возможен.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

«Уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус», — сказал он.

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Александр Гладун отметил, что продолжительность жизни украинцев может увеличиться.

«Но и не исключено, что ситуация со смертностью может быть немного лучше. Все зависит от условий, в которых будут жить люди. Мы прогнозируем, что и продолжительность жизни украинцев в этот период будет немного повышаться, по сравнению со снижением этого показателя во время войны», — говорит он.

Полный текст читайте по ссылке: Война в Украине до 2030 года: демограф рассказал, сколько останется украинцев