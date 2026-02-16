Возрастет ли рождаемость в Украине после окончания войны: демограф шокировал прогнозом

Александр Гладун

Тенденция к сокращению рождаемости в Украине продолжается уже давно, и война лишь усугубила этот кризис. Однако даже после окончания боевых действий не стоит ожидать «бейби-бум».

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Александр Гладун, заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины.

Тенденция, длящаяся десятилетиями

По словам эксперта, сокращение количества детей — это не новый процесс для Украины.

«У нас эта тенденция идет давно, и такое сокращение будет продолжаться. Если происходит сокращение рождений, то соответственно и потребность в учреждениях тоже будет сокращаться», — считает он.

В Украине уже есть опыт оптимизации образовательной сети, особенно в сельской местности. Когда детей становится мало для полнокомплектного обучения, малые школы закрывают, а учеников переводят в большие опорные заведения.

Будет ли «бейби-бум» после войны?

Несмотря на надежды на быстрое восстановление демографических показателей после окончания боевых действий, ученые настроены скептически. Для кардинальных изменений нужен пересмотр отношения населения к рождению детей, однако реальных предпосылок для большого увеличения показателей пока нет.

«Ожидать большого увеличения рождаемости даже после окончания войны не следует», — считает Александр Гладун.

