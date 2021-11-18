"Возрастной ценз": почему IT-компании все чаще присматриваются к кандидатам в возрасте за 50

"Возрастной ценз": почему IT-компании все чаще присматриваются к кандидатам в возрасте за 50

На сайтах о работе для кандидатов за 50 — вакансий немного, в частности — посудомойщица, уборщица, помощница няни, вахтер.

Украинские IT-компании все чаще присматриваются к кандидатам в возрасте 50+, потому что они ответственные, усидчивые, доводят дела до конца. Некоторые даже готовы бесплатно учить "с нуля".

О том, как попасть в инновационную сферу и почему другие работодатели игнорируют ценные кадры – 17 ноября говорилось в рамках спецпроекта "Возрастной ценз" в ТСН.19:30.

На сайтах о работе для кандидатов за 50 — вакансий немного, в частности — посудомойщица, уборщица, помощница няни, вахтер. Несколько вакансий в магазины — ищут консультантов и администратора. Однако даже таких предложений – не густо.

По логике работодателей, людям за 50 не под силу консультировать покупателей. Однако, легко таскать ведра и убирать магазины.

Удивляет, что даже на вакансии уборщиц, посудомойщиц, сортировщиц в секонд-хенд не хотят брать людей старше 55 лет.

Но опускать руки не следует. К примеру, 69-летняя айтишница Татьяна — жизнерадостная быстрая. Она – бизнес-аналитик высокого ранга. Компания обслуживает Казначейство, государственные и частные банки – ответственность высока. Поэтому нужны и креативные решения, и опыт — для работы с бюрократами.

"Очень люблю с молодыми общаться. Дискриминации я не чувствую, даже наоборот знаю, что мной здесь дорожат. И я чувствую — без кривляний — что я еще нужна, что я еще могу много. Я не хочу может новое что-то изучать, но я хочу отдать и самортизировать все то, что у меня есть и что знаю", — отмечает женщина.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Возрастной ценз" | Как попасть в IT-сферу кандидатам старше 50

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