Возрождение легендарного "Азова": как командиры готовят новый состав бригады спецназначения

Здесь смотрят на слаженность в подразделении, ведь именно это, уверены в "Азове", и помогло бойцам так долго удерживать окруженный Мариуполь.

Съемочной группе ТСН удалось увидеть, как готовят новый состав бригады специального назначения "Азов". Среди тренирующихся к активной войне, например, девушка-медик, у которой жених попал в плен в Мариуполе, и ей приходится воевать за двоих.

Командир взвода танкистов – боец, потерявший руку на Приазовье, но не потерявший мотивации бороться за своих. Танки здесь носят имена погибших. Например, танк "Чуп" назван в честь Героя Украины, луганчанина Михаила Чуприна, уничтожившего несколько десятков вражеской техники.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

На поле начинается война, выезжают танки и раздаются выстрелы – это учения одной из новообразованных рот брагады спецназначения "Азов", приближенные к боевым. Здесь новые рекруты и уже опытные бойцы тренируются под пристальным наблюдением "азовских" командиров.

"Это тот вариант боя, когда можно, а иногда даже нужно совершать ошибки — для того, чтобы не повторять их в реальном бою. Такие учения здесь каждый день, потому что личный состав нужно подготовить как можно быстрее", — рассказала корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Готовил и продолжает учить бойцов "Карл". Он прошел бои за Мариуполь и российский плен – значит знает, насколько важно для каждого бойца обучение. Уверен – даже смерть в бою не имеет права быть тщетной, это доказали сотни "азовских" героев.

"Они погибли как воины и забрали с собой очень много россиян", – говорит "Карл".

Здесь смотрят на слаженность в подразделении, ведь именно это, уверены в "Азове", и помогло бойцам так долго удерживать окруженный Мариуполь, и именно неслаженность с другими дала возможность врагу окружить город.

"Мангуст" ранее командовал разведчиками в Мариуполе. Выйдя из плена, теперь возглавляет батальон. Ему нужно не идти в бой самому, а руководить боем. И это сложная для него задача, ведь есть за кого и за что мстить.

"Когда ты раньше работал на передовой линии, или там на "нулевой", или там заходил во фланги, то здесь нужен момент управления и эта сдержанность. И я знаю, что я сейчас буду сдерживать себя, чтобы не пойти и не показать своим примером", – рассказал "Мангуст".

Рекрутов учат быть быстрыми – в реальных условиях это спасает жизнь. Из учений они возвращаются совсем потные – утро выдалось горячим. Через короткое время они должны стать не просто солдатами, а собратьями.

Боевая медик Диана уже имеет боевой опыт. Сегодня у нее эвакуация только условно раненых.

"Все равно мандраж, потому что это интересно, это адреналин, но мы не волнуемся хотя бы за жизни наших собратьев", — говорит медик.

Ее любимый сейчас в плену, поэтому, объясняет, воюет за себя и за своего парня.

"Я до полномасштабного вторжения жила в Бердянске, мой жених воевал в Мариуполе. И, соответственно, это для меня дело чести – освобождать Мариуполь в составе "Гвардии наступления", – рассказала Диана.

Главный по танкам сегодня – "Тайвань". Он был танкистом на "Азовстале".

"Рука осталась в Мариуполе", – говорит раненый боец.

"Тайвань" уверяет – отсутствие руки не мешает ему, но помогает другим: "Люди с двумя руками, и если у них что-то хуже получается, чем у меня, они наоборот больше стараются".

Среди тех, кто сейчас проходит обучение на полигоне, есть опытные танкисты. И точно знают, что в бою будет гораздо сложнее – "процентов на 500".

Этот танк они назвали в честь своего собрата-"азовца" – луганчанина Михаила Чуприна. "Чуп" уничтожил десятки вражеских танков и бронемашин, и посмертно стал Героем Украины, а при жизни получил особую награду от начальника штаба. Сегодня здесь самая высокая награда – это похвала командиров и наставления.

"Надо сделать так, чтобы находящийся в окопной линии противник не смог поднять голову и вести огонь по нашим силам", — говорит командир.

Кому-то может показаться, что то, что журналисты показали – это просто ротно-тактические учения, но на самом деле это – возрождение. Возрождение несгибаемого "Азова".

Возрождение Азова - для каких задач готовят новых спецов легендарные командиры?

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