Возвеличение России и "мир" в Украине: какие скандальные заявления сделал Трамп и что думают в США

Соединенные Штаты обещают сохранить санкции против России до заключения мирного соглашения. Издание Bloomberg пишет, что в этом европейских чиновников заверил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с россиянами в Саудовской Аравии. Хотя вчера чиновник намекнул, что в рамках переговоров Европе придется снять определенные ограничения с Кремля.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН в Вашингтоне Ольги Кошеленко.

На первой встрече после начала полномасштабной войны американская и российская стороны согласились создать группы для будущих переговоров по Украине, восстановить дипломатические связи и устранить раздражители двусторонних отношений.

Владимир Зеленский, который находился в то время с визитом в Турции, заявил, что не будет признавать результатов переговоров за спиной Украины. Между тем Дональд Трамп по результатам переговоров в Саудовской Аравии набросился с критикой на Украину, мол, Киев не должен жаловаться, что их не взяли на эту встречу, потому что у нас было 3 года на решение этого вопроса, и вообще украинская сторона не должна была начинать эту войну, а еще якобы должна провести выборы.

Трамп / Фото: Associated Press

Трамп прокомментировал переговоры с россиянами из своей домашней резиденции в Маролаго. Сказал, что разговор прошел очень хорошо и он еще больше убедился, что Россия хочет прекратить "дикое варварство". Но отвечая на вопросы репортеров, в практически каждом из них звучат слова «измена» и "капитуляция", президент Соединенных Штатов начинает раздражаться и обвинять Украину. Уже первый вопрос - что он может сказать народу Украины, который чувствует себя преданным и разочарованным, даже не получив приглашения на переговоры, Трамп говорит - он тоже 3 года расстраивался, наблюдая новости из Украины.

"Вы должны были закончить это за три года. Вы не должны были этого начинать. Вы могли заключить соглашение. Я мог бы заключить для Украины соглашение, которое бы оставило им почти всю их землю, все, почти всю землю. И не погибли бы люди, и ни один город не был бы разрушен", - заявил Трамп.

Трамп превозносит мощь российской армии. Утверждает, что Украина сейчас кое-где выглядит хуже, чем Газа, а Киев россияне не разрушили полностью не потому, что не могут, а потому что экономят ракеты.

Далее лидер Соединенных Штатов напрямую атакует президента Украины. Он утверждает, что США предоставили Украине более 350 миллиардов долларов поддержки без отчетности. Согласно официальным данным, озвученных предыдущей администрацией, реальная цифра военной и бюджетной помощи не превышает 100 миллиардов, значительная часть которых осталась в США. Трамп обвиняет Зеленского в беспрецедентно низком рейтинге - называет ничем не подкрепленную цифру. На реплику журналиста, что Россия требует проведения выборов в Украине, чтобы попытаться установить марионеточный режим, Трамп отвечает, будто идея с выборами принадлежит не россиянам, а ему, и еще многим другим странам. Каким именно - не уточняет.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

"Сложилась такая ситуация, что выборов в Украине не было. У нас военное положение, по сути, в Украине военное положение, а у лидера, мне неприятно это говорить, но его рейтинг снизился до 4%. Почему бы украинскому народу не сказать, что-то давно у нас не было выборов", - заявил Трамп.

Единственное в чем публичная позиция Трампа расходится с российской, он говорит, что не будет возражать против размещения европейских войск на территории Украины. Мол, слышал о таких намерениях Франции и Соединенного Королевства, и говорит, это было бы замечательно. Также президент США отрицает, что собирается вывести американский контингент из Европы. Этого крайне тревожного для ЕС объявления европейские лидеры опасались еще во время Мюнхенской конференции. Уже на ходу, на возглас о том, встретится ли он с Путиным до конца февраля, президент США ответил, что "возможно".

Последний социологический опрос CNN демонстрирует: настроения Трампа по отношению к России противоречат мнению большинства американцев: 52% - поддерживают использование Украиной американского оружия. Против 43. Одобрительно к России относятся лишь 8% американцев, персонально Путину - на процент больше 9.

61% опрошенных сказали, что воспринимают Россию как неприятеля. Источники NBC в американской разведке утверждают: они не видят реальной заинтересованности Путина в мирных переговорах, он убежден, что побеждает и не планирует отводить войска. Но он хочет использовать время для укрепления своих сил.

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