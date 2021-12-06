Возвращались домой с кладбища и не доехали несколько километров: детали гибели отца с сыновьями в Житомирской области

Возвращались домой с кладбища и не доехали несколько километров: детали гибели отца с сыновьями в Житомирской области

Женщина-водитель единственная, кто выжил в легковушке и за ее жизнь борются медики.

В лобовом столкновении на Житомирщине погибли отец и два маленьких сына 5 и 10 лет, чудом выжила женщина, которая была за рулем легковушки. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В патрульной полиции говорят, шансов выжить у пассажиров не было, потому что не были соблюдены элементарные правила безопасности.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

От легковушки, которая выехала на полосу встречного движения и в лоб столкнулась с грузовиком, осталась куча металлолома.

В легковушке ехали четверо — 26-летний мужчина и двое мальчиков 10 и 5 лет. За рулем была мама детей. Водитель грузовика – 41-летний житель Киевщины не пострадал. Женщина-водитель единственная, кто выжил в легковушке и за ее жизнь борются медики. Она сейчас находится в реанимации Житомирской областной больницы. «Состояние тяжелое, она в оглушении, это политравмы, многочисленные переломы ребер, позвонков. Возможно повреждение внутренних органов», — говорит и.о. заведующего отделением интенсивной терапии Житомирской областной больницы Анатолий Жданюк.

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Дорожники уже заменили изуродованный колесоотбойник. Здесь полоса трассы в сторону Киева закрыта на ремонт, поэтому машины двигаются по одной полосе.

Работники дорожной службы говорят, что вечером снежило, вероятно автомобиль занесло на скользкой дороге. Движение здесь довольно оживленное, говорят водители. Должны быть осмотрительными на отрезке, где идут ремонтные работы. «Здесь двухстороннее движение должно идти, а тут как видите, в одну сторону», – говорят ремонтники.

Родственники погибших просят их не беспокоить. В школе, где учился старший мальчик, начали собирать деньги, чтобы помочь с похоронами. Учитель начальных классов пересказывает разговор с дедушкой погибшего ученика.

«Человек убит горем, потому что погибли двое внуков и дочь в очень тяжелом состоянии. Они ехали с кладбища, посещали тоже умершего дедушку второго, и не доехали несколько километров до дома», – рассказывает учительница Светлана Аполонова.

Что стало причиной ДТП, сейчас выясняются следователи. В патрульной полиции уже сообщили, что пассажиры были не пристегнуты, дети перевозились без автокресел, а колеса – на летней резине.

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