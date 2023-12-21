Возвращать мужчин в Украину любой ценой: возможно ли отбирать имущество "беглецов" и мобилизовать тех, кто за границей

С начала полномасштабной войны из Украины уехало и не вернулось 2,4 миллиона украинцев.

В Украине ищут механизмы, как возвращать граждан, выехавших из-за полномасштабной войны, и как наказывать тех, кто покинул страну незаконно. Пока в МВД говорят, что изучают международный опыт в этом вопросе, депутаты предлагают жесткие решения, вплоть до конфискации имущества у нарушителей.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, возможно ли реализовать механизм ареста имущества, счетов и т.п., мобилизовать мужчин, которые находятся за границей, и привлечь к ответственности за невозвращение в Украину.

Сколько человек выехало из Украины во время войны

С начала полномасштабного вторжения из Украины уехало и не вернулось, по данным Опендатабот, около 2,7 миллиона человек. Это разница между теми, кто выехал и въехал в Украину. Большая часть из них, 2,4 млн человек, являются гражданами Украины, остальные — иностранцы.

Сейчас в сутки около шести тысяч мужчин призывного возраста выезжают за границу, сообщили в Государственной пограничной службе. Из них по системе "Шлях" как волонтеры — 150-200 мужчин. Сколько из них возвращаются в Украину, не уточняется.

Возвращать украинцев любой ценой

Возвращение украинцев из-за границы любой ценой, даже путем устрашения и манипуляций, власти не удастся, говорит Марина Бекало.

"Любая европейская страна, предоставившая убежище украинским беженцам не станет на путь нарушения гарантий защиты или сужения прав, ведь они являются подписантами целого ряда конвенций, от которых страны развитой демократии не могут отступить", — рассказала адвокат.

Кроме того, уголовный подход к людям, выехавшим в другие страны из-за войны войны, не приведет к желаемому для власти результату, считает Марина Бекало. Ведь реализовать механизм ареста имущества, счетов и т.п. почти невозможно.

"Пребывание граждан за границей является свободным выбором и не нарушает национальное законодательство", — рассказала Марина Бекало.

Мужчины призывного возраста, выехавшие за границу

По словам адвоката, мужчины, которые пересекли границу исключительно через пункты пропуска после полномасштабного вторжения, выехали за границу законно.

“Мы должны это признавать. Есть утвержденный перечень оснований для выезда в условиях действия правового режима военного положения, и в пунктах пересечения предоставляются документы, удостоверяющие обстоятельства правомерности выезда за границу. Другой вопрос, если мужчина уехал на основании незаконно полученных документов. К примеру, получил коррупционным путем справку ВЛК о непригодности к службе”, — говорит Марина Бекало.

В таком случае, по словам адвоката, должен быть соответствующий приговор суда, то есть вина лица должна быть доказана в судебном порядке.

Наказать всех нарушителей уже не удастся

“О тех, кто выехал по системе “Шлях”, или как волонтер, спортсмен или музыкант и не вернулся. Напомню, что юридическая ответственность за невозвращение законодательством не предусмотрена”, — рассказала Марина Бекало.

Если будут приняты изменения в законодательство, которыми будет предусмотрена административная или уголовная ответственность, то такие меры наказания могут быть применены только в отношении тех лиц, которые совершили правонарушение уже после принятия закона и вступления в силу, подчеркнула адвокат.

“Только после доказательства вины лица в судебном порядке возможно применение наказания в виде ареста, штрафов и т.п. То есть в случае принятия соответствующих изменений в законодательство, возможен арест имущества и других активов по процедуре, которая должна быть определена законодательством, и только по соответствующему решению суда”, — говорит Марина Бекало.

Арестовывать имущество и счета — тоже

Адвокат напомнила, что статья 41 Конституции Украины гарантирует право владения, пользования и распоряжения своей собственностью, результатами своей интеллектуальной, творческой деятельности.

"А потому арестовывать имущество и счета граждан только по основаниям их пребывания за границей является не только нарушением конституционных прав, но и прав человека согласно международным конвенциям, которые Украина ратифицировала", — рассказала Марина Бекало.

Адвокат считает, что арест счетов приведет к негативным последствиям не только для страны в целом, но и пострадает банковская система, ведь граждане, а это несколько миллионов человек, начнут выводить свои деньги на зарубежные счета.

“И, кстати, такая тенденция уже существует, и будет увеличиваться. Многие украинские граждане уже перевели свой бизнес за границу, в основном в Польшу, Германию, Словакию, изменили свое налоговое резидентство не только из-за войны, но и из-за налогового давления на бизнес”, — говорит Марина Бекало.

По ее словам, если власть пойдет по пути арестов банковских счетов граждан находящихся за границей, Украина от этого точно не победит.

“Наша страна уже потеряла свои ресурсы — финансовые, человеческие, интеллектуальные — на восстановление которых уйдет десятки лет. Власть должна не усугублять эти процессы, а наоборот — стимулировать людей вернуться. Главными факторами возвращения должна быть безопасность, экономический и трудовой интерес", — считает Марина Бекало.

Мобилизация тех, кто за границей

Немецкое издание Welt написало, что министр обороны Украины Рустем Умеров им в интервью заявил, что якобы намерен в следующем году призвать на военную службу украинских мужчин от 25 до 60 лет, проживающих за границей. В Министерстве обороны уже отметили, что журналисты "сместили акцент", цитируя Умерова по этому вопросу.

Впрочем, в настоящее время юридического механизма мобилизации находящихся за рубежом мужчин призывного возраста не существует, говорит Марина Бекало. Для этого необходимо полностью "перекроить" профильное законодательство.

“В частности, что касается военного учета, призыва на военную службу и норм, касающихся ответственности за нарушение воинской обязанности. То есть это вопрос глобальных законодательных изменений, которые не только были действенными на практике, но и отвечали Конституции и международным конвенциям”, — рассказала адвокат.

Напомним, в Украине не утихают разговоры о мобилизации женщин. Более того, эта тема становится едва ли не самой острой в обществе. А разносят разговоры не кто-нибудь, а народные депутаты. Главная инициатор — Марьяна Безугла, по крайней мере, в своем фейсбуке. Там народная избранница ежедневно пишет новые сообщения о том, что женщинам время на фронт, а мобилизация, мол, должна быть равной.

Читайте также: