Возвращают повестки и хотят перейти на сторону России: за что в Украине уклонистов отправляют в тюрьму

В Украине уклонистам часто назначают три года лишения свободы.

В Украине ежедневно появляются приговоры об отказе от мобилизации. Эти действия наказываются статьей 336 Уголовного кодекса Украины и предусматривают наказание на срок от 3 до 5 лет лишения свободы, однако очень часто суд ограничивается испытательным сроком.

ТСН.ua проанализировал судебные приговоры и установил, за что в Украине уклонисты получают реальное лишение свободы

Вернул повестку военкомату

В приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области говорится, что мужчину из-за отказа от мобилизации приговорили к 3 годам лишения свободы, поскольку тот получил повестку, однако не захотел служить в армии.

По совету родственников, он принес документ обратно в военкомат, отказавшись от службы в ВСУ. На суде мужчина заявил, что он уже участвовал в АТО. Житель Тернопольщины отметил, что он жалеет из-за своего поступка и "еще подумает, идти ли ему в армию".

Несмотря на это, суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Призывник заявил, что перейдет на сторону России

В Тернопольской области произошел еще один резонансный случай: местный житель категорически отказался от мобилизации и заявил, что он "лучше перейдет на сторону России ". Призывник проигнорировал повестку, убеждая, что это "не его война".

Работник военкомата на суде сказал, что житель Тернопольщины отказался получать повестку, заявив, "что не желает служить и защищать Украину и лучше перейдет на сторону врага".

Житель Тернопольщины отказался от мобилизации и угрожал перейти на сторону РФ / Фото: ТСН.ua

За уклонение от мобилизации житель Тернопольщины получил 3 года лишения свободы.

Жителя Львовщины забрали в ТЦК и СП с улицы

Стрыйский горрайонный суд Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорил уклониста, который откровенно заявил, что не хочет служить в армии.

Он заявил, его "добровольно-принудительно" повезли в ТЦК, где он за "15 минут прошел военно-врачебную комиссию", которая признала его годным к службе в армии. Уже через час он получил повестку и должен был прийти в военкомат, чего не сделал, поскольку его мама болеет сахарным диабетом, а он ухаживает за пожилой бабушкой.

Суд решил, что "искреннее раскаяние" мужчины не является поводом для освобождения от наказания и отправил уклониста в тюрьму.

Военные части отказывались брать на службу

Жителя Полтавской области Шишацкий районный суд на три года отправил в тюрьму.

Уклонист сообщил суду, что несколько воинских частей не захотели брать его, потому что он "не хотел служить и имел проблемы со здоровьем", а также из-за "непогашенной судимости".

Когда одна из воинских частей на Черниговщине захотела взять мужчину на службу, тот скрылся от военкомов. На суде мужчина подтвердил, что не хочет служить в армии, однако "раскаяется".

Напился и не пришел в военкомат

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, которого признали "ограниченно годным", однако в день отправления на службу он употреблял алкоголь и не пришел в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — ред.).

На суде мужчина заявил о "пороках здоровья, связанных с тем, что в свое время у него был сломан позвоночник. У него больные ноги, сердце, проблемы с зубами и прочее". Он на суде отказался от службы в армии и получил три года лишения свободы.

Отказался из-за низкого веса и опасений за жену

В Стрыйском районе Львовской области мужчина отказался от мобилизации. Свои действия он объяснил тем, что его вес всего 49 кг и у него проблемы со здоровьем.

"Считает, что такое положение вещей при его участии отнюдь не принесет пользы государству. Указал также, что ко времени объявленного в Украине военного положения он был непригодным для военной службы в мирное время и ограничено пригодным в военное время и причин для изменения таких обстоятельств не было и ему до сих пор остаются непонятными. Поэтому подытоживает, что поступил так, опасаясь за то, что его жена и малолетняя дочь останутся соответственно вдовой и сиротой, чего бы ему очень не хотелось, и считает, что поступил правильно", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Пол года скрывался на даче от военкомата

В Харьковской области реальный срок лишения свободы получил мужчина, полгода скрывавшийся на даче от работников ТЦК и СП.

Он пояснил, что на работе его отправили в ТЦК и СП, впоследствии он прошел военно-врачебную комиссию, где он был признан годным к службе в армии. После того, как он получил боевую повестку, стал скрываться у знакомого на даче. Там мужчина прожил почти полгода.

Впоследствии уклониста задержали, он подтвердил, что не хочет служить в ВСУ, потому что "не может взять оружие в руки и нацелить его на другого человека". За это житель Харьковщины получил три года лишения свободы.

Стоматолог отказался брать повестку без своего адвоката

В Черновицкой области стоматолог отказался брать повестку без своего адвоката и настаивал, что "ВВК его не осмотрела". Впоследствии он посоветовал военкомам "оставить повестку себе".

На суд мужчина даже принес справки о том, что после вручения повестки он "внезапно заболел". Однако уклонисту это не помогло.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Во Львовской области мужчина избегал мобилизации из-за воздушных тревог

Во Львовской области мужчина почти год избегал мобилизации из-за "частых воздушных тревог". Когда не было сирен – мужчина говорил, что он "болен".

Он на суде подтвердил, что получил примерно 5 повесток, однако считает виновными во всем работников военкомата, которые его не забрали на службу в армию.

Дрогобычский районный суд учел, что мужчина неоднократно избегал не только военкомата, но и "уклонялся также и от суда, за что объявлялся в розыск". Мужчину на 3 года отправили в тюрьму.

Решение апелляционных судов

Если суд первой инстанции часто назначает уклонистам испытательный срок, апелляционные суды, в основном, отменяют такие приговоры и отправляют нарушителей в тюрьму.

Так, в ноябре 2023 года Закарпатский апелляционный суд к 3 годам лишения свободы приговорили жителя Мукачево, которому суд первой инстанции приговорил условное лишение свободы.

Свое решение суд аргументировал тем, что мужчина не поправил нарушения. Также из-за того, что "отказ от защиты Родины, свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, что может привести к подрыву военной дисциплины, разлаженности действий, направленных на защиту суверенитета государства и в условиях военного положения недопустимо".

Схожие решения принимал также апелляционный суд Тернопольской области.

Напомним, СБУ заблокировала четыре новых "схемы для уклонистов".

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