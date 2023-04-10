Возвращение 30 детей из российского плена далось нелегко, одна из женщин умерла: над родными просто издевались

Еврокомиссия запустит проект по возвращению похищенных Россией украинских детей. Для запуска программы будет организована конференция с Польшей. В эти выходные удалось вернуть в Украину 31 ребенка, незаконно вывезенного Россией с оккупированных территорий с начала полномасштабного вторжения, говорится в ТСН.

Похищение украинских детей Россия часто маскирует под отдых, рассказывает Ирина из Херсона. “В городе было объявление, что управление образования организует для детей бесплатную поездку на море на 24 дня. Мы это обсудили, и решили их отпустить, потому что девочки давно не видели моря, а ситуация в Херсоне была такой сложной…», — говорит женщина.

Вот только возвращать их страна-агрессорка так и не собиралась. Двое дочерей Ирины услышали от администрации лагеря, что домой их не отпустят. “Мы все расплакались, а потом нам сказали идти в свои комнаты. Потом нам сказали, что нас переведут в другой лагерь”, – вспоминает 12-летняя Настя.

15-летний Юрий рассказывает, что в лагере детей заставляли вставать, когда играет гимн страны-агрессорки. Тем, кто отказывался, приходилось писать объяснительные. “Объяснительная директору лагеря, почему ты не вставал на гимн России, не пел его. Я писал, что я не хочу вставать на этот гимн, не хочу петь его», – говорит юноша.

В гуманитарной организации Save Ukraine, которая помогала вывезти их, говорят все дети, с которыми разговаривали, рассказывают — никто в России даже не пытался найти их родителей. “Были дети, которые меняли местонахождение 5 раз за 5 месяцев. Их опрокидывали из одного лагеря в другой, некоторые дети говорят, что жили с крысами и тараканами”, — говорит основатель организации Николай Кулеба.

В эти выходные во время спасательной миссии удалось вернуть домой 31 ребенка. Чтобы воссоединиться с ними, родители и родственники отправились в страну-агрессорку. Планировалось освободить 33 украинца, однако, приехавшая за двумя из них бабушка умерла во время многочасового допроса российских спецслужб — те требуют от родных доказать, что они имеют права на своего ребенка. "Мы все там провели 14 часов, нас как скот отделили от всех и мы сидели 14 часов, без воды, без ничего", — рассказывает Алла Яцентюк.

“Одна из девушек прибежала, сказала, что бабушке плохо. Мы все побежали туда, я спросила: "Тебе плохо?" Она сказала "да". Она потеряла сознание. Мы сразу вызвали скорую помощь”, — рассказывает одна из мам.

Сейчас Save Ukraine работает над возвращением этих детей и тела умершей женщины в Украину. По данным Киева, с начала полномасштабного вторжения россияне вывезли в свою страну около 19 с половиной тысяч украинских детей. В связи с их незаконной депортацией Международный уголовный суд выдал в марте ордера на арест Путина и детской омбудсменки России.

Возвращением похищенных Россией детей сейчас планирует заботиться и Еврокомиссия. Для запуска программы будет организована конференция с Польшей. В то же время, в стране-агрессорке продолжают нарушать международное право — в марте Путин подписал закон, упрощающий отказ от украинского гражданства. В отношении несовершеннолетних такую просьбу вместо родителей может подать так называемый опекун или представитель российской организации, в которую незаконно вывезли ребенка. Хотя на самом деле отказ от гражданства, проведенный в нарушение процедуры, не будет действителен для Украины, на судьбы тысяч депортированных он может повлиять существенно, освобождать украинских детей, незаконно вывезенных Россией, может стать сложнее уже с середины июня.

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