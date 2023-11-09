Возвращение беженцев и большая модернизация: готов ли аэропорт "Борисполь" к открытию

В Украине снова заговорили о перспективах открытия главного аэродрома страны – Международный аэропорт "Борисполь", который приостановил свою деятельность с первого дня войны.

Чем сейчас живет главный аэропорт страны, насколько быстро его можно открыть после победы и кто из авиаперевозчиков готов вернуться в украинское небо – обо всем этом сайт ТСН.ua спросил генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского.

Алексей Дубревский

Обучение и сохраненный коллектив

Чем живет Международный аэропорт "Борисполь" во время войны? Ведь там работает большое количество людей, а аэродром закрыт с первого дня войны.

Международный аэропорт "Борисполь" во время войны работает в условиях значительного вызова и неопределенности. Закрытие воздушного пространства Украины и введение военного положения повлекли серьезные потери в обычной операционной деятельности. Тем не менее, как объект критической инфраструктуры аэропорт постоянно обеспечивает техническую готовность своих инфраструктурных объектов и производственных технологических систем.

Важно то, что аэропорт "Борисполь" поддерживает своих работников - 82% персонала получают выплаты в размере 2/3 оклада во время военного положения. Часть сотрудников продолжает работать в штатном режиме с полным объемом обязанностей.

Учебные центры аэропорта продолжают заниматься подготовкой специалистов авиаотрасли, способствуют повышению квалификации около 2170 специалистов. Это касается как работников аэропорта "Борисполь", так и сотрудников других организаций, работающих в сфере авиационного транспорта.

Аэропорт также активно внедряет систему комплаенса (соответствие любым внутренним или внешним требованиям или нормам), чтобы соответствовать международным стандартам управления бизнесом и закупками. Процесс сертификации в этом направлении уже начат, что свидетельствует о важности обеспечения соблюдения требований законодательства и высоких международных стандартов.

Несмотря на отсутствие полетов, аэропорт продолжает активно работать над усовершенствованием безопасности и поддерживает высокий уровень квалификации персонала по вопросам безопасности гражданской авиации и других производственных подразделений, готовясь к возможному восстановлению полетов по самым высоким мировым стандартам в будущем.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Изменения, ожидающие аэропорт "Борисполь"

В одном из интервью вы заявили, что на модернизацию аэропорта необходимо 420 миллионов евро. На что же планируется направить эти средства?

После восстановления авиасвязи с миром аэропорт "Борисполь" рассматривает широкий простор возможностей. На первом месте - комплексная программа модернизаций и реконструкций аэропортовой инфраструктуры, которая охватит улучшение взлетно-посадочной полосы, свето-сигнальной и радионавигационной систем, реконструкцию центральной топливной системы и топливного склада, расширение паркинга, внедрение современных систем безопасности и технологий авиационной безопасности. Ожидается, что эти шаги позволят аэропорту "Борисполь" подняться на новый технологический уровень, обеспечивая конкурентоспособность на международной арене и привлекательность для инвесторов.

Эти проекты не только улучшат функциональность аэропорта и пропускную способность, но и позволят ему выполнять свою основную миссию - стать высокотехнологичным европейским авиахабом, что будет способствовать увеличению инвестиционной привлекательности Украины и развитию торговли и туризма в стране.

Международный аэропорт "Борисполь" до войны. Фото: Facebook-страница аэропорта

Также важно отметить, что 14 июля 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Международным аэропортом "Борисполь" и глобальной строительной корейской компанией Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) при содействии вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова и при участии Министра земель, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи - Вон Хи Рьона. Этот документ предусматривает партнерство и сотрудничество в направлении восстановления и развития аэропортовой инфраструктуры.

Туризм в страну героев

Как быстро аэропорт сможет возобновить свою работу в случае окончания войны? Что для этого нужно?

Восстановление работы аэропорта "Борисполь" после завершения войны возможно относительно быстро. Для этого необходимо сотрудничество и консолидированная поддержка всех специалистов авиационной отрасли - как международных, так и украинских. Эффективное сотрудничество между украинскими аэропортами и авиационными институтами будет решающим фактором для быстрого и успешного восстановления операционной готовности аэропортов.

Стоит отметить, что в переговорах и бизнес встречах с европейскими перевозчиками чувствуется большой интерес к полетам в Украину. Это охватывает различные сегменты, в том числе возвращение украинских беженцев, грузовые перевозки и рост спроса на чартерные рейсы. Также важен интерес иностранцев к Украине как стране героев, что действительно будет способствовать развитию туризма.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Авиаперевозчики, которые готовы вернуться

Согласятся ли авиаперевозчики скоро вернуться на украинский рынок? Возможно, есть такие, кто готов на это уже сейчас?

Некоторые авиакомпании, такие как Ryanair, LOT, Turkish Airlines, Air Baltic, SkyUp, Lufthansa и другие, уже публично заявляют о своих намерениях вернуться на украинский рынок авиаперевозок. Это свидетельствует о потенциальной готовности возобновить полеты в Украину и способствовать развитию авиационного сектора страны. После завершения войны аэропорт "Борисполь" будет иметь значительный потенциал для развития и возобновления полетов. Предоставление необходимых услуг для пассажиров и авиакомпаний станет приоритетом.

Смогут вернуться в Украину через "Борисполь"

Некоторые эксперты считают, что в первые полгода после войны люди будут массово возвращаться в Украину. Достаточно ли у аэропорта "Борисполь" мощностей, чтобы перевезти всех желающих?

Прогнозы экспертов относительно массового возвращения людей в Украину в первые полгода после войны свидетельствуют о большом отложенном спросе на авиаперевозки. Аэропорт "Борисполь" готов возобновить свою работу и предоставить необходимые услуги пассажирам и авиакомпаниям. Важно учитывать, что украинские аэропорты имеют большое социально-экономическое значение, обеспечивая тысячи рабочих мест и генерируя большие доходы для экономики страны. Потеря этих доходов из-за войны является значимой для национальной экономики.

Международный аэропорт "Борисполь". Фото: Facebook-страница аэропорта

Заработает в кратчайшие сроки

Какие видите перспективы аэропорта "Борисполь" после нашей победы? На что будет направлено основное внимание?

Аэропорт "Борисполь" имеет все необходимые ресурсы и готовность для эффективного восстановления своей деятельности, обслуживания пассажиров и самолетов в кратчайшие сроки после завершения войны.

Итак, поскольку аэропорт "Борисполь" является ключевой авиационной платформой Украины, аэропорт имеет потенциал сыграть критическую роль в реанимации авиационной отрасли страны. Способность быстро восстановить полеты и вернуть международных партнеров является основным аспектом стратегии. Перед нами открываются перспективы, где аэропорт "Борисполь" может стать настоящим катализатором новой эпохи украинской авиации.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, какие есть перспективы возобновления полетов из Украины и что говорят эксперты.

Читайте также: