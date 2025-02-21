Возвращение "Доктора Пи": в Сети распространяется странное обращение Слюсарчука к Трампу

В Сети – внезапный информационный всплеск из-за обращения скандального лица, когда-то изображавшего гения, а впоследствии осужденного за мошенничество и убийство по неосторожности.

В Сети массово распространяется странное обращение Андрея Слюсарчука, известного как "Доктор Пи", который выдавал себя за выдающегося нейрохирурга и ученого. Это обращение к президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, в котором Слюсарчук критикует политику обоих в отношении Украины и войны.

Почему сообщение когда-то судимого за убийство по неосторожности и мошенничество "Доктора Пи" явились именно сейчас, как на это реагируют украинцы, что известно о связях Слюсарчука с Россией и вообще его прошлом, – читайте на ТСН.ua.

О чем идет речь в обращении Слюсарчука?

Сообщение Слюсарчука на его Facebook-странице появилось 20 февраля. Автор называет себя украинским врачом и напрямую обращается к Трампу и Путину, описывая страшнуб "цену их политики" и называя политиков "двумя людоедами в костюмах". В своем заявлении "Доктор Пи" пытается поставить российского диктатора и американского лидера на одну ступень.

"Господин Трамп! Господин Путин! Вы хотите знать, какая цена вашей "политики"? Заходите ко мне в морг. Вот она – на столах. Это дети с разорванными животами, у которых вместо органов – осколки. Это беременные женщины, которых российские ублюдки расстреливали в живот, смеясь: "Чтобы не рожали фашистов". Это старцы с обмороженными конечностями, ползшие километры под обстрелами, а вы говорите о "малых потерях земли"?", – говорится в эмоциональном тексте обращения.

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Слюсарчук обвиняет Путина и Трампа в "торговле" жизнями украинцев, как акциями на бирже; обвиняет обоих в стремлении, чтобы украинцы "сдались" ради их "рейтинга и имперского маразма"; называет президентов "двумя гиенами, которые делят труп Украины"; утверждает о лжи со стороны и Путина, и Трампа по поводу прекращения огня.

Обращение Андрея Слюсарчука "Доктора Пи"/Скриншот сообщения на Facebook-странице

Реакция украинцев на заявление "Доктора Пи"

В комментариях под сообщением часть пользователей пишет слова поддержки и одобрительно отзываются об обращении Слюсарчука. Однако есть и те, кто называет автора мошенником и призывает не верить распространяемой информации.

Комментарии под обращением Слючарчука

В частности, на столь внезапное возвращение "Доктора Пи" в сложный для государства и граждан период отреагировали украинские журналисты. В частности, Денис Казанский констатирует, что в Facebook распространяется огромное количество репостов сообщения Слюсарчука.

"Это судимый мошенник, отсидевший в тюрьме и не являющийся тем, за кого себя выдает. Эта информация гуглиться очень легко, но зачем что-то проверять? Люди видят эмоциональный пост и распространяют его, не думая. Мошенник доволен. Ему даже не нужно менять имя. Достаточно написать только щемящий пост, на хайпе вспомнить Трампа, и у него уже куча новой аудитории, новые фанаты, не умеющие пользоваться поисковиками. Классическая технология", – говорится в сообщении Казанского.

Журналист также ответил тем, кто заявляет: "Какая разница, что он мошенник, он пишет такие важные вещи".

"Это и есть классическая технология дискредитации. Если это "обращение к Трампу" действительно дойдет до кого-то из команды Трампа, он просто сразу скажет — "да это же не нейрохирург, а преступник, ни одному его слову нельзя верить, у них там все такие", – объяснил Казанский.

В то же время украинская журналистка и писательница Оксана Дудар предположила, что такое "чудесное "воскресение" Слюсарчука" с его комментариями с какой-то стати о Трампе, которого сегодня критикуют все, кому не лень, может быть связано со связями "Доктора Пи" с Россией.

"Почему именно Слюсарчук? Почему именно сегодня? И самое главное — почему его слова так активно разносятся, в том числе и среди моих знакомых? Интересная деталь: во время суда над Доктором Пи постоянно всплывала тема его связей с россией. Несуществующие дипломы он получил именно там. "Лекарство", которым лечил тяжелобольных пациентов? Тоже из рф. А еще он часто вспоминал свои тесные отношения с Кашпировским. Прокуратура на суде тему его российских связей подробно не исследовала. Однако один талант у Слюсарчука точно есть – гипноз", – говорится в сообщении Дудар.

Она также вспомнила, что с 1950-х годов СССР активно занимался изучением парапсихологии, существовали центры подготовки телепатов и экстрасенсов, однако многие "исследуемые" оказались обычными аферистами.

"Есть ли здесь параллели? Не знаю. Но мне все это выглядит очень подозрительно", – отметила журналистка.

Андрей Слюсарчук и Анатолий Кашпировский/Фото из открытых источников

Журналистка Рома Самокиш так отреагировала на распространение соцсетями обращения Слюсарчука:

"Почему нами так легко манипулировать? Потому что мы любим патоку в уши. Лентой несется доктор Пи, спасающий истерзанных детей… Прекрасный текст для тех, кто не проверяет, что постит".

Системная аналитик Наталья Глоба назвала сообщение Слюсарчука "российской информационной диверсией".

"Только идиот не способен распознать в этом "письме" российскую информационную диверсию с целью доказать, что все сообщения о зверствах россиян в Украине – фейк", – говорится в сообщении Глобы.

Кем Слюсарчук является на самом деле: факты о "Докторе Пи"

"Доктор Пи" стал известен в Украине в 2005 году. Андрей Тихонович Слюсарчук называл себя нейрохирургом, демонстрировал сверхспособности и устраивал телешоу с элементами гипноза. Благодаря телепрограммам он снискал славу "человека с феноменальной памятью". Мужчина рассказывал, что имеет три рекорда, занесенных в Книгу рекордов Украины, один из которых – воспроизведение по памяти 30 млн знаков числа Пи после запятой. За это и получил прозвище "Доктор Пи".

Андрей Слюсарчук на одной из телепрограмм / Фото: УНИАН

Биография, о которой утверждал сам Слюсарчук, впечатляет: в 9 лет он окончил школу, в 12 – поступил в Московский медуниверситет, а в 18 – уже выпустился с отличием.

Впоследствии бывший сирота из детдома занял место советника вице-премьера Украины. Президент Украины Виктор Ющенко обещал создать под гения институт мозга. Тогдашняя заместитель главы Секретариата президента Марина Ставнийчук основала вместе со Слюсарчуком общественную организацию "Розум".

Виктор Ющенко и Андрей Слюсарчук / Фото: Корреспондент

На волне успеха Слюсарчук активно лечил пациентов, считавших его последней надеждой, и принимался за сложные операции. Однако со временем появилось признание родственников пациентов "Доктора Пи" о том, что он – мошенник. В то же время в расследовании львовской газеты "Экспресс" говорилось, что у Слюсарчука нет медицинского образования, а его дипломы – фальшивые.

В 2011 году Слюсарчука взяли под стражу, а в 2014 году суд первой инстанции счел его виновным в убийстве по неосторожности, мошенничестве в больших размерах, в подделке документов нейрохирурга, незаконной врачебной деятельности. "Доктор Пи" получил приговор в виде 8 лет тюрьмы и должен был уплатить материальную компенсацию пострадавшим.

По версии следствия, Слюсарчук лечил людей без образования. После удаления "врачом" новообразования в черепе мужчины тот умер, так и не приходя в сознание. Другому пациенту с эпилепсией "Доктор Пи" рекомендовал немедленно вырезать опухоль головного мозга. После операции было повреждено правое полушарие мозга. Этот пациент тоже умер.

Андрей Слюсарчук / Фото: УНИАН

Адвокаты активно работали над обжалованием приговора, и в 2016 году, не отбыв срок заключения, Слюсарчук вышел на свободу "по закону Савченко" под личные обязательства. Верховный суд отменил все предыдущие приговоры. Дело снова начало слушаться в первой инстанции. А в ноябре 2024 года суд оправдал "Доктора Пи". Известно, что сейчас он проживает в Женеве.